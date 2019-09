Governo | Lega contro Conte | M5s e dem Morani Pd li sbeffeggia | “Tornate al Papeete”

Governo - D’Uva (M5s) sbeffeggia la Lega : “Crisi? Dovrete spiegare per quale mojito… motivo l’avete fatto” : “Dovrete spiegare per quale mojito… motivo l’avete fatto”. A sbeffeggiare la Lega, dopo la crisi d’agosto, la caduta del Governo giallo-verde e la nascita della nuova maggioranza Pd-M5s per il Conte 2, è stato il capogruppo M5s Francesco D’Uva, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera per il nuovo esecutivo. L'articolo Governo, D’Uva (M5s) sbeffeggia la Lega: “Crisi? Dovrete spiegare per ...

Governo - Molinari (Lega) attacca Conte : “Ci ha detto balle per 14 mesi. Noi eletti e lei no - non accetto lezioni dal M5s” : Durissimo attacco di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega nella Camera dei Deputati, nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Questo Governo giallo-rosso, giallo-fucsia o franco-tedesco – esordisce – nasce perché i partiti che hanno perso tutte le elezioni nell’ultimo anno e mezzo hanno una paura tremenda di confrontarsi con gli elettori. Sul perché la Lega abbia aperto la crisi, lei, presidente ...

Governo : D’Uva a Lega - ‘poltrone? Se voto niente taglio 345 parlamentari’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Ho sentito gridare lo slogan: ‘poltrona, poltrona’. Al Movimento 5 Stelle non frega molto delle poltrone, tanto che ne vogliamo tagliare 345. E un altro slogan è ‘elezioni, elezioni’. Ma le due cose non stanno insieme perchè se fossimo andati alle elezioni, non avremmo potuto tagliare i parlamentari”. Lo ha detto Francesco D’Uva, capogruppo M5S, durante le ...

Governo : ‘lapsus’ D’Uva rivolto a Lega - ‘per quale mojito l’avete fatto’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – Lapsus di Francesco D’Uva durante le dichiarazioni di voto alla Camera. Il capogruppo M5S rivolgendosi alla Lega, sottolinea: “Avete messo gli interessi di partito davanti agli interessi di tutti gli italiani. Tutto questo portando al possibile aumento dell’Iva. Una crisi nata sotto l’ombrellone per un capriccio. Dovrete spiegare per quale mojito… motivo lo avete fatto”. ...

Governo - Lega invoca elezioni e Conte contrattacca : “Voto per poltrone?”. Applausi Pd-M5s e ‘bacioni’ dem : Scontro Conte-Lega durante la replica del presidente del Consiglio in Aula alla Camera, prima delle dichiarazioni di voto per la fiducia al nuovo esecutivo targato M5s-Pd-LeU. “Ripetere all’infinito la parola ‘tradimento’ non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione”. Se le opposizioni di destra rivendicavano il ritorno alle urne, Conte li ha sfidati, accusando la Lega “scarsa coerenza“, “irresponsabilità” e di ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Salvini è un povero Cristo - era l’unico che voleva andare avanti mentre noi gli dicevamo di rompere” : Il suo capo ha fatto cadere il Governo M5s-Lega, ma lui lo assolve. E, anzi, si assume la corresponsabilità della decisione di mandare a casa il primo esecutivo Conte. “Ce l’hanno tutti con Salvini, povero Cristo… – commenta Giancarlo Giorgetti, scambiando alcune battute nel cortile interno della Camera mentre in Aula è in corso il dibattito sulla fiducia al Conte bis – Matteo era l’unico che voleva andare avanti, mentre ...

Governo - Conte durissimo con la Lega nella replica alla Camera. L’intervento integrale : Il lungo discorso di replica del premier Giuseppe Conte a Montecitorio ha toccato molteplici punti ed è stato caratterizzato dal continuo e puntuale scontro con i deputati leghisti, che non gli hanno risparmiato Contestazioni a scena aperta: “La nostra Costituzione esprime una assetto e un equilibrio istituzionale, noto come democrazia parlamentare: significa che voi parlamentari siete eletti dal popolo e che questo Governo viene qui a ...

Governo : Conte - ‘non è sparito ministero disabilità - delega resta a p.Chigi’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Qualcuno ha detto che è sparito il ministro delle disabilità. Ho chiarito che non è affatto sparito. Le associazioni che ho ascoltato durante la fase delle consultazioni, mi hanno chiesto di poter tenere questa delega presso la presidenza del Consiglio. Ci sarà quindi un sottosegretario con delega per le disabilità”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. Nel programma ...

Governo : Conte a Lega - ‘con alleanze europee non mi avete aiutato’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Anche con le alleanze in Europa non mi avete aiutato per niente…”. Il premier Giuseppe Conte si rivolge così alla Lega in aula alla Camera. L'articolo Governo: Conte a Lega, ‘con alleanze europee non mi avete aiutato’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Conte - ‘Lega voleva elezioni per avere più poltrone?’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Per me la ‘poltrona’ è fonte di responsabilità, ma messa su questo piano cosa devo pensare? Che volevate andare alle elezioni per avere più poltrone? E perchè ministri che presentano mozione di sfiducia, non si dimettono?”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. L'articolo Governo: Conte, ‘Lega voleva elezioni per avere più poltrone?’ sembra ...

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Governo : Conte - ‘Lega coerente a convenienze elettorali’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Mentre il Movimento 5 Stelle è stato coerente al proprio programma, voi dimostrate di essere coerenti solo con le vostre convenienze elettorali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. “I ministri hanno giurato di tutelare interessi nazione e non di partito”. L'articolo Governo: Conte, ‘Lega coerente a convenienze elettorali’ sembra essere il ...