Governo | il voto di fiducia alle 19 30 | esito atteso per le 21

Alla Camera il voto di fiducia al Governo Conte bis : alle 11 il discorso del premier : È il giorno della fiducia per il governo Conte bis. alle 11 il premier terrà il suo discorso, che sta limando da giorni. Poi l’Aula sarà sospesa per consentire a Conte di depositare il testo dell’intervento al Senato, che invece voterà domani. L’Aula quindi tornerà a riunirsi alle 13 per il dibattito che terminerà alle 17,30. Le repliche del premier si svolgeranno alle 17,45. ...

Governo - voto di fiducia verso le 21 : 10.35 Le votazioni sulla fiducia al Governo Conte II inizieranno verso le 19.30 e l'esito del voto è atteso intorno alle 21. Per il dibattito, concesse 4 ore e 30, nel timing stabilito dalla confeferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il premier Conte pronuncia in Aula il discorso programmatico alle 11,poi Aula sospesa e deposito del testo al Senato. Nuova riunione della Camera alle 13 per il dibattito, che termina alle 17,30. Repliche del ...

Governo : chiama fiducia dalle 19 - 30 - voto Camera atteso alle 21 : Roma, 9 set. (AdnKronos) – E’ previsto per le 19.30 l’inizio della chiama per il voto di fiducia della Camera al Governo, mentre il risultato dovrebbe conoscersi intorno alle 21. E’ quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Dopo l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, previsto per le 11, la seduta verrà sospesa, per consentire al premier di depositare il suo discorso al Senato.alle ...

Oggi alla Camera il voto di fiducia per il Governo : Alle 11 le parole del premier. Fuori da Montecitorio la manifestazione organizzata dal leader leghista e dalla Meloni insieme a Giovanni Toti

Come seguire il voto di fiducia alla Camera al secondo Governo Conte - in streaming : Conte farà un discorso alle 11, poi ci saranno gli interventi dei deputati e quindi il voto di fiducia

Pier Ferdinando Casini sul Governo : "Voto la fiducia - ma pende troppo a sinistra. LeU mi preoccupa" : Se ne è accorto anche Pier Ferdinando Casini. Di cosa? Presto detto, del fatto che il governo M5s-Pd pende troppa a sinistra. Anzi, probabilmente è il governo più a sinistra con cui la nostra Repubblica abbia mai fatto i conti. Eppure, Casini accorderà la sua fiducia in aula a questo esecutivo. Lo s

Casini ad Affari : "Voto la fiducia Ma il Governo va troppo a sinistra" : "Voto la fiducia a un governo che verificherò nel corso del suo cammino. Ma se il buongiorno si vede dal mattino certamente non c'è da essere soddisfatti, perché è chiaro che è un esecutivo che guarda prevalentemente a sinistra". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore... Segui su Affaritaliani.it

Governo - Marcucci (Pd) : “Abbiamo avuto ansia per il voto su Rousseau - l’intervento di Beppe Grillo ha fatto la differenza” : “Abbiamo avuto ansia rispetto al voto su Rousseau e lì l’intervento di Beppe Grillo ha fatto la differenza”. Il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, intervistato da la Stampa,ha ripercorso le ultime tappe che hanno portato alla formazione del Governo Conte 2. E ha riconosciuto l’importanza del ruolo del fondatore del Movimento nella fase più delicata delle trattative. Proprio Marcucci, tra i più vicini a Matteo Renzi, ...

Brexit caos - Governo Johnson ko al primo voto sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...

Governo : Cancelleri (m5S) - ‘voto su Rousseau celebrazione democrazia diretta’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Ho votato. Cosa? Mettiamola così: sono stato fra gli 80mila”. Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, si smarca così dalla domanda sul voto di ieri sulla piattaforma Rousseau con cui il Movimento ha acceso il semaforo verde sull’intesa col Pd per un Conte bis. Il 79,3% degli iscritti ha votato sì (63.146 a favore contro 16488 no), facendo registrare anche un record di votanti: ...

Risultati voto piattaforma Rousseau M5S : al via il Governo M5S-PD : Risultati voto piattaforma Rousseau M5S: al via il Governo M5S-PD Fumata bianca al Governo M5S-PD da parte degli elettori pentastellati. Superato anche l’ultimo scoglio del voto sulla piattaforma Rousseau: stando ai dati pubblicati dal Movimento 5 Stelle, il 79,3% dei votanti ha deciso di dare l’assenso all’alleanza con i democratici. Per il “Sì”, sono arrivati 63.146 voti (79,3%). Hanno detto “No”, ...

Il voto su Rousseau certifica il sì : Di Maio "battezza" il nuovo Governo Conte : Come sarà il nuovo Governo Pd 5stelle e cosa cambia dopo il voto degli attivisti del Movimento sulla piattaforma Rousseau...