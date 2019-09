Governo - il giorno della fiducia : Conte alla Camera Diretta : Dalle 11 via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo Governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà alle 11. È poi previsto per le 19.30 l'inizio...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : è il giorno della fiducia : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseGiuseppe Conte va alla Camera e, per la seconda volta in due anni, chiede la fiducia per il suo Governo. Questa volta ...

Matteo Salvini - Ilvo Diamanti e la confessione sul Governo nel giorno della fiducia - perché è una farsa : "La Lega, oggi, appare isolata". Questo il quadro politico delineato da Ilvo Diamanti, nel giorno della fiducia al governo giallorosso: "I sondaggi più recenti segnalano un calo significativo della Lega (2-4 punti in meno rispetto alle Europee). Ma soprattutto della popolarità personale del leader.

Governo - il giorno della fiducia alla Camera e della linea di Conte : Europa più giusta - manovra con equità - lealtà in maggioranza : Tanta Europa. Non per sfidarla, ma per cambiarla da dentro. Ci sono un rapporto ristabilito e rinsaldato con Bruxelles, certo, l’apertura di credito personale ricevuto dai leader. Ma c’è anche ciò che il nuovo Governo cercherà di modificare nell’Unione Europea: la politica economica, finalmente più rivolta agli investimenti e alle iniezioni per la crescita, ma anche quella sulle migrazioni che è uno dei punti fissati nella sua ...

Governo - attacchi social a Teresa Bellanova nel giorno del giuramento. Zingaretti : “Tutto il Pd è con te” : “Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd”. Il segretario dem Nicola Zingaretti interviene su Twitter a difesa della neoministra dell’Agricoltura, che è stata attaccata via social sia per il look scelto per il giuramento al Quirinale, sia perché Bellanova, con un passato da bracciante e sindacalista, ha come titolo di studio la terza media. Tra gli insulti anche quelli di Daniele Capezzone: “Carnevale? ...

Titoli e aperture : il primo giorno del Governo Conte raccontato dai quotidiani in edicola : Il governo giallorosso ha giurato al Quirinale, Costituzione alla mano, davanti al capo dello Stato e al presidente del Consiglio. Si tratta di un esecutivo che sembra nascere nel segno di una svolta, soprattutto nei rapporti diretti e non conflittuali con l'Europa. L'ex premier Paolo Gentiloni è stato indicato al ruolo di commissario della Ue, destinato a occuparsi degli Affari economici. Sostituirà il francese Pierre Moscovici, uomo di ...

I look scelti dal Governo giallorosso nel giorno del debutto : Il bispremier Giuseppe Conte ha firmato con la sua penna, Alfonso Bonafede con la mano sul cuore, Roberto Speranza il neoministro della Salute, l'unico targato Leu, con un'eloquente cravatta rossa, unica originalità cromatica tra tante istituzionali cravatte sul blu e l'azzurro. E' il giuramento del primo governo abbronzato, vista la data, anticipato dai sorrisi di Luigi Di Maio e dai “ciao ciao” verso la tribunetta dei parenti, dove ...

Governo : Orlando - ‘Bene Ministero Sud - attenzione al Mezzogiorno ed Enti Locali’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Finalmente dopo 14 mesi di tentativi di far prevalere nel nostro paese una cultura dell’intolleranza, della paura e dell’odio, l’Italia ha un nuovo Governo che dovrà certamente esprimere discontinuità nei riguardi della precedente esperienza condizionata dalla cultura della Lega Nord e di Matteo Salvini”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “è un ...

Conte 2 - dall’arrivo del notaio all’annuncio di Casaleggio : il giorno del ‘sì’ al Governo con il Pd visto dall’Associazione Rousseau : Sono le 8.40 di martedì mattina quando il notaio Valerio Tacchini entra nella sede milanese dell’Associazione Rousseau per certificare le votazioni online sul nuovo governo. “È una giornata importante per nostro Paese”, racconta prima di chiudersi dentro lo stabile che ospita l’associazione. Lì lo aspettano la socia dell’associazione Enrica Sabatini e il presidente Davide Casaleggio. Ed è proprio quest’ultimo ad uscire verso le 13 per annunciare ...

Governo Conte 2 - diretta – Il giorno del voto su Rousseau : “urne” aperte fino alle 18. Di Maio : “Tutti i nostri 20 punti sono nel programma” : È il giorno del voto su Rousseau, crocevia decisivo verso la nascita del Governo Conte 2. L’accordo a cui il premier incaricato lavora con M5s e Pd comincia a prendere forma: una bozza di programma in 26 punti è stata pubblicata sul Blog delle Stelle proprio per informare gli iscritti al voto. “Tutti i nostri 20 punti sono nel programma di Governo”, sottolinea Luigi Di Maio in un post su Facebook, prima di augurare “buon ...

Governo : è il giorno di Rousseau : È il giorno della piattaforma Rousseau. Dalle 9 di questa mattina gli attivisti del Movimento 5 Stelle iscritti al sistema potranno votare. Fino alle ore 18. Il quesito (che lo statuto prevede sia stabilito dal Capo politico) su cui esprimersi è questo: «Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?». Un voto significativo (possono partecipare gli iscritti ...