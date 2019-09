Governo : D’Uva - ‘tanti punti cari a M5S - quota 100 e reddito non si toccano’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Nel suo intervento presidente ci sono tanti punti cari al Movimento 5 Stelle. C’è il tema dell’ambiente. C’è il tema della famiglia con l’assegno unico per i figli e gli asili nido gratuiti. C’è il tema del lavoro con l’abbassamento del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. A proposito di pensioni: quota 100 era un punto del programma dei 5 Stelle e non si ...

Governo : D’Uva a Lega - ‘poltrone? Se voto niente taglio 345 parlamentari’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Ho sentito gridare lo slogan: ‘poltrona, poltrona’. Al Movimento 5 Stelle non frega molto delle poltrone, tanto che ne vogliamo tagliare 345. E un altro slogan è ‘elezioni, elezioni’. Ma le due cose non stanno insieme perchè se fossimo andati alle elezioni, non avremmo potuto tagliare i parlamentari”. Lo ha detto Francesco D’Uva, capogruppo M5S, durante le ...

Governo : ‘lapsus’ D’Uva rivolto a Lega - ‘per quale mojito l’avete fatto’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – Lapsus di Francesco D’Uva durante le dichiarazioni di voto alla Camera. Il capogruppo M5S rivolgendosi alla Lega, sottolinea: “Avete messo gli interessi di partito davanti agli interessi di tutti gli italiani. Tutto questo portando al possibile aumento dell’Iva. Una crisi nata sotto l’ombrellone per un capriccio. Dovrete spiegare per quale mojito… motivo lo avete fatto”. ...

Governo - D’Uva : “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono traditori nel M5s? Facciano i nomi” : “Al Senato i numeri persostenere il nuovo Governo ci sono“. A confermarlo è il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D’Uva, che all’accusa da parte di alcuni leghisti (come quella del vicesegretario Andrea Crippa) secondo cui ci sarebbero nove Senatori 5 stelle pronti a passare col Carroccio, replica: “Facciano i nomi“. L'articolo Governo, D’Uva: “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono ...

Governo - vertice Pd-M5s. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

Governo - D’Uva e Patuanelli : “Da M5s no ultimatum - solo temi”. E sui decreti sicurezza : “Diciamo tutti stessa cosa - anche i dem” : Dopo una giornata di tensioni tra Pd e M5s, con Luigi Di Maio che aveva lanciato un ultimatum ai dem (“Nostri punti o voto”), un vertice tra delegazioni dei democratici e dei pentastellati, insieme al presidente incaricato Giuseppe Conte, si è tenuto a Palazzo Chigi nel tentativo di riaprire la trattativa tra le due parti. “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario ...

Governo - D’Uva : “Abolire decreti sicurezza? Si può lavorare su rilievi del Colle”. Patuanelli : “Non ci interessano poltrone - ma temi” : “Non ci interessano le poltrone, ma discutiamo dei temi: ambiente, famiglia, riduzione del cuneo fiscale, famiglia, bisogna evitare l’aumento dell’Iva”. A rivendicarlo i due capigruppo del M5s Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, nel giorno nel nuovo incarico affidato a Giuseppe Conte, nella nuova cornice della maggioranza Pd-Movimento 5 Stelle. Ma se i pentastellati ...

**Governo : alle 16 conferenza stampa Patuanelli e D’Uva** : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – alle 16 i capigruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, e alla Camera, Francesco D’Uva, e i loro vice, Gianluca Perilli e Francesco Silvestri, terranno una conferenza stampa a Montecitorio per fare il punto sulla crisi di governo. L'articolo **Governo: alle 16 conferenza stampa Patuanelli e D’Uva** sembra essere il primo su CalcioWeb.