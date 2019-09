Governo | cosa chiedono gli imprenditori di Cernobbio? “Infrastrutture | investimenti e

Nuovo Governo - flat tax per le partite Iva a rischio : cosa succede se l'aboliscono? : Il regime forfetario introdotto l'anno scorso per chi ha un reddito entro i 65mila euro potrebbe essere cancellato. Ecco come comportarsi

Governo - cosa contengono i 29 punti del programma condiviso da PD e M5S : Il nuovo Governo Conte ha giurato di fronte al presidente della Repubblica ed è pronto a diventare operativo a tutti gli effetti. Stasera il primo Consiglio dei Ministri, dove si ufficializzerà la nomina di Paolo Gentiloni come membro italiano della Commissione Europea, poi lunedì il premier Giuseppe Conte sarà in Aula alla Camera per chiedere la fiducia al Parlamento, una procedura che si ripeterà poi nella giornata di ...

Dopo il giuramento al Quirinale il Governo Conte bis è in carica : cosa succede adesso : Dopo il giuramento al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato a Palazzo Chigi è prevista la cerimonia di insediamento del governo Conte 2, Dopo la quale si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sarà l'ufficializzazione dell'indicazione di Paolo Gentiloni come commissario Ue.Continua a leggere

Cosa c’è nel programma del Governo Conte bis : Il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte (foto: Valerio Portelli/LaPresse) L’Italia ricomincia da un nuovo governo e da una rinnovata lista di obiettivi. Nel tardo pomeriggio di ieri, 4 settembre, è stata diffusa la versione definitiva del programma del Conte bis, di cui nei giorni scorsi era apparsa una bozza. Il testo finale si compone di 29 punti anziché 26 ma è comunque molto più breve del contratto di governo che il ...

Pensioni ultime notizie : testo definitivo Governo Conte Bis - cosa recita : Pensioni ultime notizie: testo definitivo governo Conte Bis, cosa recita Sul fronte Pensioni ultime notizie non possono non riguardare il programma del governo Conte bis. Stando al testo definitivo dello stesso si avranno maggiori politiche di welfare e quindi di assistenza sociale, soprattutto con focus alle famiglie aventi basso reddito. Mentre per Quota 100 non c’è alcuna indicazione (potrebbe restare così com’è anche nel 2020 e forse ...

Chi sostiene il Governo Conte in Parlamento - quali sono i numeri e cosa succede adesso : La prima prova che dovrà affrontare il governo Conte 2 è il voto di fiducia in Parlamento. Se alla Camera non ci sono problemi, diverso è il discorso per il Senato, dove la maggioranza ha numeri più ballerini. Ecco chi sostiene l'esecutivo, quali sono i margini nei due rami del Parlamento e quali saranno le prossime tappe.Continua a leggere

Il Governo Conte bis è nato - cosa succede adesso : Il governo Conte 2 è nato: il presidente del Consiglio Conte ha sciolto la riserva, annunciando al Quirinale di aver accettato l'incarico di formare un nuovo esecutivo. Domani alle 10 ci sarà il giuramento nelle mani di Mattarella, e dopo questo passaggio l'esecutivo disporrà di tutti i poteri. Probabilmente lunedì e martedì il voto di fiducia alle Camere.Continua a leggere

Quota 100 non ha le ore contate : ma che cosa può succedere nel 2020 col Governo M5s-Pd : Una possibile "manutenzione" non si può escludere, con una riduzione (minima) della platea potenziale nel 2020. Un futuro...

Che cosa sappiamo del Governo Conte-bis : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto: Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) A meno di imprevisti ormai alquanto improbabili, tra qualche giorno in Italia prenderà il via un nuovo esperimento politico: il Movimento 5 stelle, una delle più influenti forze anti-establishment dell’Europa degli ultimi anni, governerà insieme al Partito democratico, che finora aveva sempre considerato parte di quell’establishment. Il via ...

Salvini ritratta e spiega cosa intendeva per “pieni poteri” : “Volevo un Governo operativo” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna sull'espressione pronunciata durante un comizio nel quale chiedeva per sé "pieni poteri". Secondo il segretario del Carroccio quella frase è stata strumentalizzata: "Intendevo pieni poteri nel rispetto della Costituzione. Volevo un governo operativo, non bloccato dai veti, come ormai era quello M5S-Lega”.

Governo Conte-bis - giuramento Ministri M5s-Pd/ Premier da Mattarella : cosa succede : Governo Conte-bis, oggi il Premier al Colle da Mattarella. Cronoprogramma: giuramento Ministri Pd-M5s-LeU e voto di fiducia in Parlamento

Governo - ultime ore prima della nascita del Conte bis : cosa succede ora : Dopo il voto favorevole degli iscritti del Movimento 5 Stelle alla nascita del Governo Conte bis con il Pd, si dovrebbe chiudere in queste ore il lavoro sulla squadra dell'esecutivo. Concluso il tavolo sul programma e stilata la lista dei ministri, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, dovrebbe sciogliere la riserva. Ecco quali sono e quando sono previste le prossime tappe per la formazione del nuovo esecutivo.Continua a leggere