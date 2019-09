Governo | Conte | ‘Lega coerente a convenienze elettorali’

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Governo : Conte - ‘M5S coerente con proprio programma’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Il Movimento 5 Stelle ha ritenuto di fare della coerenza al proprio programma il centro della propria virtù politica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. L'articolo Governo: Conte, ‘M5S coerente con proprio programma’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Conte - ‘tradimento o sequestro voto? E’ una grande mistificazione’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Tradimento, oltraggio agli italiani, addirittura sequestro del voto”. Il premier Giuseppe Conte elenca così le parole ‘ricorrenti’ negli interventi dell’opposizione. “Mi chiedo se la nostra Costituzione esiste ancora, è stata stracciata. Conosco la vostra abilità comunicativa ma ripetere all’infinito queste parole non cambia la realtà dei fatti, questo è una grande ...

Governo - diretta : Conte contestato - bagarre in aula. «Lega coerente a sue convenienze. Elezioni? Da irresponsabili» : È finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Fiducia al Governo - Conte : «Nuova legge elettorale e revisione del dl Sicurezza». La Lega : «Venduto» : E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi un green new deal per lo sviluppo sostenibile». «Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi». FdI e Lega in piazza, Salvini: «Se salta Quota 100 non li facciamo più uscire dal palazzo»

Asili nido - azzerare la retta sarà uno dei primi obiettivi del Governo Conte bis : Il presidente del Consiglio Conte, durante il suo discorso programmatico tenuto in Aula per ottenere la fiducia, ha spiegato che sarà prioritario l'intervento sugli Asili nido per combattere le disuguaglianze sociali e territoriali: "Questo governo si adopererà, con le Regioni, per azzerare totalmente le rette per la frequenza di Asili-nido e micro-nidi a partire dall'anno scolastico 2020-2021".Continua a leggere

Governo Conte bis - Paragone accusa : 'Tutte caselle europee chiave al Pd - allucinante' : Allearsi con il Partito Democratico era, per il Movimento Cinque Stelle, l'ultima opportunità per continuare a tenere viva una legislatura in cui, per effetto delle ultime politiche, i grillini potevano contare sulla maggiore forza parlamentare per numero di rappresentanti. Messo in soffitta il legame con la Lega, nonostante le ultime avance di Salvini, il voto della piattaforma Rosseau ha levato d'impaccio i vertici pentastellati rispetto alla ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - come cambiano le due misure col nuovo Governo Conte : Con la nascita del nuovo governo Conte 2, due misure volute fortemente dal precedente esecutivo rischiano di subire qualche modifica: Reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero essere in parte "migliorate" o, addirittura, si potrebbe arrivare a una chiusura anticipata dell'anticipo pensionistico. Ma le differenze di veduta tra Pd e M5s per il momento rimangono e la sintesi non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Governo : Zaia - ‘Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte’ (2) : (AdnKronos) – “In ogni caso, il banco di prova saranno i fatti: sull’autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo – assicura Zaia – l’autonomia è legale, è prevista dalla legge, e a Roma devono sapere che i veneti hanno dalla loro la forza di un referendum, che hanno votato, e che loro non volevano farci fare”.“Ricordo poi che Conte, se avrà la fiducia del Senato oltre che della Camera, ...

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” – CRONACA ORA PER ORA : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Governo - i sovranisti in piazza contro il Conte 2 tra Inno di Mameli e nostalgie fasciste : Inno d’Italia e slogan pro elezioni intonati da centinaia di persone che hanno risposto alla chiamata di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia nel giorno della fiducia alla Camera contro il Governo Conte 2. Davanti a Montecitorio ma anche nelle vie adiacenti al Parlamento e a Palazzo Chigi manifestanti da tutta Italia hanno riempito le strade per dire no al Governo giallorosso e chiedere elezioni subito. Sul Palco oltre a Giorgia Meloni ...