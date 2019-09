Governo | Conte | “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli Avete la mia

Governo - dagli applausi alle contestazioni al richiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...

**Governo : Conte - ‘deleghe disabilità resteranno a presidenza Consiglio’** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Massima attenzione sarà riservata al tema, particolarmente sensibile, della disabilità. Occorre realizzare una razionale riunificazione normativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, promuovendo politiche non meramente assistenziali, ma orientate all’inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. Ci ...

Governo : Franceschini - ‘da Conte discorso riformista e progressista’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Oggi si chiude la stagione della cattiveria, la stagione dell’odio e credo di possa guardare avanti. Il discorso del presidente Conte è un discorso fortemente innovativo, mi verrebbe da dire riformista, progressista”. Lo ha detto il ministro Dario Franceschini alla Camera al termine dell’intervento del premier Giuseppe Conte. Un intervento che, ha aggiunto, “cerca di dare ...

Sondaggi politici/ Lega al 30% - Pd al 23%; Governo Conte-bis - priorità alla Manovra : Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo la crisi di Governo: Lega scende al 30%, balzo M5s al 22%. Misure priorità del Conte-bis: Manovra per il 71%

Governo : Conte a forze politiche - ‘confronto solo in sedi istituzionali’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Chiedo alle forze politiche, insieme con la fiducia, un impegno, da assumere con la massima trasparenza di fronte al Paese. Nell’interesse dei cittadini, vi chiedo che il confronto sui temi, sulle proposte, sugli indirizzi da perseguire si svolga sempre nelle sedi istituzionali (nelle aule parlamentari, nelle commissioni, nei consigli dei ministri)”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ...

Governo : Conte - ‘è il momento del coraggio e della determinazione’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Questo è il momento del coraggio e della determinazione. Il coraggio di disegnare un Paese migliore. La determinazione di perseguire questo obiettivo, senza lasciarsi frenare dagli ostacoli”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte concludendo l’intervento alla Camera per la fiducia al nuovo Governo. L'articolo Governo: Conte, ‘è il momento del coraggio e della determinazione’ ...

Conte alla Camera : ecco il programma e gli obiettivi di Governo : Il premier, Giuseppe Conte, ha presentato oggi (6 settembre 2019) alla Camera il programma del nuovo Governo giallorosso. Stasera ci sarà il voto di fiducia. Al centro, la legge di bilancio e le politiche migratorie, ambiente, diritti e riforme, in cerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voce in capitolo. Un discorso comunque puntato sul pro-Europa, senza slanci isolazionisti. Un Governo sobrio nelle parole e operoso nelle ...

Fiducia al Governo - Conte : «Basta proclami. Nuova legge elettorale e revisione del dl Sicurezza» : Primo applauso per l’annuncio di una svolta lessicale: «Saremo miti». E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi un green new deal: sviluppo sostenibile e basta trivellazioni». «Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi»

Governo : Conte - ‘rivedere legge cittadinanza - via profili discriminatori’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Anche la legge sull’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini residenti all’estero che discendono da famiglie italiane appare meritevole di una revisione che, da una parte, valga a rimuovere alcuni profili di disciplina discriminatori e, dall’altra, valga a introdurre anche ulteriori criteri rispetto a quelli vigenti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ...

Governo : Conte - ‘con von der Leyen convergenze promettenti su migranti’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “I contatti che ho prontamente avviato con la neo-Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno già consentito di individuare punti di convergenza decisamente promettenti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.L'articolo Governo: Conte, ‘con von der Leyen convergenze promettenti su migranti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Conte - ‘su migranti serve solidarietà Ue’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “In materia di immigrazione non possiamo più prescindere da un’effettiva solidarietà tra gli Stati Membri dell’Unione Europea. Questa solidarietà finora è stata annunciata, ma non ancora realizzata”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. “Ho rappresentato con convinzione questa nostra visione ai principali leader europei e continuerò a farlo nel Governo che sta ...

Governo : Conte - ‘conferenza sul futuro dell’Europa’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Nel momento in cui l’Europa appare tuttavia sempre più bisognosa di rinnovarsi, occorre elaborare un ‘vero progetto comune’, in grado di intercettare i bisogni dei cittadini e delle imprese e di fornire così quelle risposte sempre più improcrastinabili. In questa prospettiva, potrebbe essere utile partecipare attivamente alla definizione di una Conferenza sul futuro ...

Governo : Conte - ‘benessere italiani è dentro Ue’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Rimango fermamente convinto – ieri come oggi – che è dentro il perimetro dell’Unione Europea e non fuori da esso che si deve operare alla ricerca del benessere degli italiani, aggiornando e rivitalizzando un progetto che ha assicurato – per decenni – pace, prosperità e sempre maggiori opportunità per i nostri cittadini, a partire dai più giovani”. Lo ha detto il ...