Governo | Conte è il momento del coraggio

Governo - tutti gli appunti di Conte ai leghisti : “Coerenti solo con vostre convenienze” : La lunga replica di Giuseppe Conte alla Camera in occasione del voto di fiducia è stato rivolto, in larga parte, ai banchi della Lega. Sono stati gli ex alleati leghisti, infatti, i più feroci Contestatori del presidente del consigli: “Non ho mai detto e non dirò mai che voi avete tradito: mi rivolgo alla Lega. Dico che mentre il M5s è stato coerente al proprio programma voi dimostrate di essere coerenti alle vostre convenienze elettorali. ...

Governo - Conte durissimo con la Lega nella replica alla Camera. L’intervento integrale : Il lungo discorso di replica del premier Giuseppe Conte a Montecitorio ha toccato molteplici punti ed è stato caratterizzato dal continuo e puntuale scontro con i deputati leghisti, che non gli hanno risparmiato Contestazioni a scena aperta: “La nostra Costituzione esprime una assetto e un equilibrio istituzionale, noto come democrazia parlamentare: significa che voi parlamentari siete eletti dal popolo e che questo Governo viene qui a ...

Baci - abbracci e grigiore : debutta alla Camera con Conte il Governo del coraggio e del disagio : «Sobrietà», «misura» e un lessico nuovo, sono le parole d'ordine con le quali il premier si presenta all'Aula. Raggiante Di Maio. Franceschini meno. Vaghissimo il programma. Il Pd applaude, i Cinque stelle gli arrancano dietro. Obiettivo: agguantare la normalità La possibilità e la trappola " Nicola Zingaretti, il Pd e le spine del governo Conte-Rousseau "

Governo : Conte - ‘decretazione urgenza solo in casi eccezionali’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Questo Governo ha una grandissima sensibilità per la centralità del Parlamento”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. E proprio per questo “cercheremo di limitare, impegnandoci a lavorare con metodo, in modo da regolare la decretazione d’urgenza” utilizzandola “solo in casi eccezionali e straordinari”. L'articolo Governo: Conte, ...

Governo : Conte - ‘non è sparito ministero disabilità - delega resta a p.Chigi’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Qualcuno ha detto che è sparito il ministro delle disabilità. Ho chiarito che non è affatto sparito. Le associazioni che ho ascoltato durante la fase delle consultazioni, mi hanno chiesto di poter tenere questa delega presso la presidenza del Consiglio. Ci sarà quindi un sottosegretario con delega per le disabilità”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. Nel programma ...

Governo : Conte - ‘reddito cittadinanza mai in discussione - non smantelliamo welfare’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Sul reddito di cittadinanza, qualcuno si è interrogato: cosa farete? Il reddito di cittadinanza è una misura di protezione sociale che rimarrà assolutamente in piedi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. “Non intendiamo affatto smantellare le misure di protezione sociale e welfare ma anzi nei ventinove punti del programma le misure di welfare a favore dei ...

Governo : Conte a Lega - ‘con alleanze europee non mi avete aiutato’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Anche con le alleanze in Europa non mi avete aiutato per niente…”. Il premier Giuseppe Conte si rivolge così alla Lega in aula alla Camera. L'articolo Governo: Conte a Lega, ‘con alleanze europee non mi avete aiutato’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Conte - ‘Lega voleva elezioni per avere più poltrone?’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Per me la ‘poltrona’ è fonte di responsabilità, ma messa su questo piano cosa devo pensare? Che volevate andare alle elezioni per avere più poltrone? E perchè ministri che presentano mozione di sfiducia, non si dimettono?”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. L'articolo Governo: Conte, ‘Lega voleva elezioni per avere più poltrone?’ sembra ...

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Governo : Conte - ‘Lega coerente a convenienze elettorali’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Mentre il Movimento 5 Stelle è stato coerente al proprio programma, voi dimostrate di essere coerenti solo con le vostre convenienze elettorali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. “I ministri hanno giurato di tutelare interessi nazione e non di partito”. L'articolo Governo: Conte, ‘Lega coerente a convenienze elettorali’ sembra essere il ...

Governo : Conte - ‘M5S coerente con proprio programma’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Il Movimento 5 Stelle ha ritenuto di fare della coerenza al proprio programma il centro della propria virtù politica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. L'articolo Governo: Conte, ‘M5S coerente con proprio programma’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Conte - ‘tradimento o sequestro voto? E’ una grande mistificazione’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Tradimento, oltraggio agli italiani, addirittura sequestro del voto”. Il premier Giuseppe Conte elenca così le parole ‘ricorrenti’ negli interventi dell’opposizione. “Mi chiedo se la nostra Costituzione esiste ancora, è stata stracciata. Conosco la vostra abilità comunicativa ma ripetere all’infinito queste parole non cambia la realtà dei fatti, questo è una grande ...

Governo - diretta : Conte contestato - bagarre in aula. «Lega coerente a sue convenienze. Elezioni? Da irresponsabili» : È finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

