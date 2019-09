Governo | Conte | ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’ Adnkronos 6

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Conte elenca così le “molte sfide” che attendono il Governo sul piano economico, sociale, istituzionale, europeo ed internazionale, nella cornice di una “visione che si sviluppa su un orizzonte temporale ampio, che finisce per abbracciare l’intero arco della legislatura”. Fondamentale, naturalmente, la prossima legge di Bilancio, che sarà “impegnativa” e il cui obiettivo ...

“Sarà un Governo mite”. Il discorso di Conte alla Camera : Signor Presidente, gentili Deputate, gentili Deputati, prima di avviare le mie comunicazioni in quest’Aula, concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al Presidente della Repubblica, il quale anche in queste ultime fasi sì determinanti per la vita della nostra Repubbli

Conte alla Camera per la fiducia al suo nuovo Governo : Il governo Conte II si avvia all'insediamento con il voto di fiducia alla Camera dove il presidente del Consiglio incaricato ha pronunciato stamane il suo discorso programmatico annunciando una «stagione riformatrice» a tutto campo, compresa una revisione del trattato di Dublino che obbliga i primi paesi di ingresso dei migranti a farsi carico di tutti gli interventi, comprese identificazione e accoglienza, a fronte di un «fenomeno epocale». ...

Governo - Conte a Pd e M5s : “Non possiamo perdere tempo in litigi e scontri”. Proteste e cori da stadio dalle opposizioni : “Elezioni-elezioni” : Brusii, pugni sui banchi e cori da stadio (al grido di “elezioni-elezioni”, “poltrone-poltrone”, “Bibbiano-Bibbiano”) hanno interrotto più volte il premier e ha costretto all’intervento il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha richiamato i deputati all’ordine: “Dobbiamo far concludere il presidente del Consiglio. Rispettiamo il luogo in cui siamo. È la democrazia parlamentare”, ...

Governo : Misiani - ‘bene Conte - raccolti molti spunti Pd’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Mi sono molto riconosciuto nel discorso insediamento del Presidente Conte, nel suo impianto politico molto vicino alla sensibilità dei progressisti e ambientalisti: l’attenzione ai giovani, la centralità del lavoro, l’impulso per la riduzione delle disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, la volontà di difendere e cambiare l’Unione europea, lo sviluppo sostenibile e la ...

**Governo : Guerini - ‘da Conte discorso solido - ancorato a Ue’** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Un discorso solido, ancorato all’Europa, chiaro nella collocazione internazionale del Paese. Un discorso che ha guardato al futuro, che ha richiamato ad uno stile nella discussione e nella comunicazione politica, un invito alla sobrietà con cui le istituzioni devono parlare al Paese, ad usare un linguaggio di verità e uno sguardo al futuro con la consapevolezza dei problemi ma con la volontà di ...

Governo - Conte : “Basta proclami inutili. Avremo linguaggio mite - non perdiamo tempo in litigi” : “E’ un progetto politico di ampia portata, anche culturale. Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei proclami inutili e delle dichiarazioni bellicose e roboanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. “Io e tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle persone, della diversità delle idee. Ci ...

**Governo : Bersani - ‘bene Conte - un buon inizio’** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Un discorso ampio. Con alcune parti molto condivisibili. Quella sulla rappresentanza sindacale e al governance che è fondamentale. E poi anche l’aver ben legato la questione del taglio dei parlamentari alla legge elettorale. La parte sull’Europa. Un buon inizio”. Lo dice Pier Luigi Bersani alla Camera a proposito dell’intervento di Giuseppe Conte. “Ora bisogna lavorare a ...

Governo Conte bis : Camera e Senato - i numeri della nuova maggioranza : Governo Conte bis: Camera e Senato, i numeri della nuova maggioranza Il Governo Conte bis è pronto a incassare la fiducia sia alla Camera che al Senato. Primo step a Montecitorio, dove il premier ha pronunciato già un lungo discorso sulle priorità di questo Governo M5S-PD. Un esecutivo di rottura rispetto a quello gialloverde: un Governo dal volto umano – con un possibile cambio di rotta sulle politiche migratorie e ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...