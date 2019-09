Governo | Conte | ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’ Adnkronos 2

Governo : Serracchiani - ‘Conte ambizioso e equilibrato’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Conte ha fatto un discorso ambizioso ed equilibrato, e le contestazioni scomposte delle opposizioni confermano che abbiamo lanciato una sfida molto alta. Spero che dopo il giorno dello show la destra contribuirà ai lavori in modo più utile”. Lo ha affermato Debora Serracchiani, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, commentando le dichiarazioni programmatiche del premier Giuseppe ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos : Roma, 9 set. (Adnkronos) – (di Sergio Amici) “coraggio” e “determinazione”. Sono le parole più ricorrenti nel discorso con il quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra alle Camere il programma del suo Governo. Un esecutivo che ha “una opportunità unica nell’avviare una nuova stagione riformatrice”, per “disegnare un Paese migliore”. Un appello che il premier ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Affermazioni dalle quali il premier ricava l’invito a lavorare, “insieme, ogni giorno -nelle Aule parlamentari, nelle commissioni, nel Governo- per promuovere una democrazia autenticamente ‘umana'”. Occorre quindi lasciarsi “alle spalle il frastuono dei proclami inutili e delle dichiarazioni bellicose e roboanti”. E “in questa prospettiva, il nostro Governo -spiega Conte, come ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Conte elenca così le “molte sfide” che attendono il Governo sul piano economico, sociale, istituzionale, europeo ed internazionale, nella cornice di una “visione che si sviluppa su un orizzonte temporale ampio, che finisce per abbracciare l’intero arco della legislatura”. Fondamentale, naturalmente, la prossima legge di Bilancio, che sarà “impegnativa” e il cui obiettivo ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – “Siamo determinati -dice riferendosi al primo punto- a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Quanto al procedimento in tema di concessioni autostradali avviato a seguito del crollo del ponte Morandi, questo Governo porterà a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati, avendo quale obiettivo ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos (6) : (Adnkronos) – Riforma che “dovrà essere affiancata da un percorso volto a incrementare le garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica”, a partire da un itinerario di “riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale”.Quanto ai decreti sicurezza, in particolare il secondo, andranno rivisti “alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Una sobrietà -sottolinea il presidente del Consiglio- che, mi auguro, possa essere contagiosa e orientare positivamente i comportamenti dei cittadini, a iniziare dall’uso responsabile dei social-network, che non di rado diventano ricettacoli di espressioni ingiuriose e di aggressioni verbali”. Un auspicio che si unisce alla speranza che ad un “spirito costruttivo si ispireranno tutti i nostri ...

“Sarà un Governo mite”. Il discorso di Conte alla Camera : Signor Presidente, gentili Deputate, gentili Deputati, prima di avviare le mie comunicazioni in quest’Aula, concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al Presidente della Repubblica, il quale anche in queste ultime fasi sì determinanti per la vita della nostra Repubbli