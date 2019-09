Governo Conte bis | Paragone accusa | ' Tutte caselle europee chiave al Pd | allucinante'

Asili nido - azzerare la retta sarà uno dei primi obiettivi del Governo Conte bis : Il presidente del Consiglio Conte, durante il suo discorso programmatico tenuto in Aula per ottenere la fiducia, ha spiegato che sarà prioritario l'intervento sugli Asili nido per combattere le disuguaglianze sociali e territoriali: "Questo governo si adopererà, con le Regioni, per azzerare totalmente le rette per la frequenza di Asili-nido e micro-nidi a partire dall'anno scolastico 2020-2021".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e quota 100 - come cambiano le due misure col nuovo Governo Conte : Con la nascita del nuovo governo Conte 2, due misure volute fortemente dal precedente esecutivo rischiano di subire qualche modifica: Reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero essere in parte "migliorate" o, addirittura, si potrebbe arrivare a una chiusura anticipata dell'anticipo pensionistico. Ma le differenze di veduta tra Pd e M5s per il momento rimangono e la sintesi non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Governo : Zaia - ‘Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte’ (2) : (AdnKronos) – “In ogni caso, il banco di prova saranno i fatti: sull’autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo – assicura Zaia – l’autonomia è legale, è prevista dalla legge, e a Roma devono sapere che i veneti hanno dalla loro la forza di un referendum, che hanno votato, e che loro non volevano farci fare”.“Ricordo poi che Conte, se avrà la fiducia del Senato oltre che della Camera, ...

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” – CRONACA ORA PER ORA : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Governo - i sovranisti in piazza contro il Conte 2 tra Inno di Mameli e nostalgie fasciste : Inno d’Italia e slogan pro elezioni intonati da centinaia di persone che hanno risposto alla chiamata di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia nel giorno della fiducia alla Camera contro il Governo Conte 2. Davanti a Montecitorio ma anche nelle vie adiacenti al Parlamento e a Palazzo Chigi manifestanti da tutta Italia hanno riempito le strade per dire no al Governo giallorosso e chiedere elezioni subito. Sul Palco oltre a Giorgia Meloni ...

Governo : Zaia - ‘Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte’ : Venezia, 9 set. (AdnKronos) – “Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte che ha omaggi e regali per tutti”. Così con una battuta il governatore del Veneto, Luca Zaia commenta il programma del premier presentato alla Camera.Zaia poi più seriamente attacca: “Dico a Conte: hai governato per 15 mesi e ti sei dimenticato di fare tutte queste cose? E se non ti sei dimenticato, ...

Governo : Serracchiani - ‘Conte ambizioso e equilibrato’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Conte ha fatto un discorso ambizioso ed equilibrato, e le contestazioni scomposte delle opposizioni confermano che abbiamo lanciato una sfida molto alta. Spero che dopo il giorno dello show la destra contribuirà ai lavori in modo più utile”. Lo ha affermato Debora Serracchiani, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, commentando le dichiarazioni programmatiche del premier Giuseppe ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos : Roma, 9 set. (Adnkronos) – (di Sergio Amici) “coraggio” e “determinazione”. Sono le parole più ricorrenti nel discorso con il quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra alle Camere il programma del suo Governo. Un esecutivo che ha “una opportunità unica nell’avviare una nuova stagione riformatrice”, per “disegnare un Paese migliore”. Un appello che il premier ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Una sobrietà -sottolinea il presidente del Consiglio- che, mi auguro, possa essere contagiosa e orientare positivamente i comportamenti dei cittadini, a iniziare dall’uso responsabile dei social-network, che non di rado diventano ricettacoli di espressioni ingiuriose e di aggressioni verbali”. Un auspicio che si unisce alla speranza che ad un “spirito costruttivo si ispireranno tutti i nostri ...

Governo : Conte - ‘con coraggio per stagione riforme e Italia migliore’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Affermazioni dalle quali il premier ricava l’invito a lavorare, “insieme, ogni giorno -nelle Aule parlamentari, nelle commissioni, nel Governo- per promuovere una democrazia autenticamente ‘umana'”. Occorre quindi lasciarsi “alle spalle il frastuono dei proclami inutili e delle dichiarazioni bellicose e roboanti”. E “in questa prospettiva, il nostro Governo -spiega Conte, come ...