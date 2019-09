Governo | Conte | “Basta proclami inutili Avremo linguaggio mite | non perdiamo tempo in

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido . Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Governo - Conte : “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione in Aula da Pd e M5s : Standing ovation della maggioranza,in Aula alla Camera, al passaggio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , sulle offese degli ultimi giorni sui social ad alcune ministre , tra cui Teresa Bellanova e Paola De Micheli. Non pochi gli applausi di solidarietà anche dai banchi dell’opposizione di centrodestra. L'articolo Governo , Conte : “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione ...

Giuseppe Conte parla di Csm - il grido alla Camera : "Evviva Luca Lotti" - colpo basso al Governo : Un brutale sfottò al governo giallorosso durante il discorso di Giuseppe Conte alla Camera , nel giorno in cui il premier-bis chiede la fiducia. Siamo arrivati al momento in cui il presidente del Consiglio afferma: "Il nostro Paese necessita poi di una riforma della giustizia civile, penale e tributa

**Governo : Conte - ‘deleghe disabilità resteranno a presidenza Consiglio’** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Massima attenzione sarà riservata al tema, particolarmente sensibile, della disabilità. Occorre realizzare una razionale riunificazione normativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, promuovendo politiche non meramente assistenziali, ma orientate all’inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. Ci ...