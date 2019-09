Governo | Conte a Pd e M5s | “Non possiamo perdere tempo in litigi e scontri” Proteste e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Brusii, pugni sui banchi e cori da stadio (al grido di “elezioni-elezioni”, “poltrone-poltrone”, “Bibbiano-Bibbiano”) hanno interrotto più volte il premier e ha costretto all’intervento il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha richiamato i deputati all’ordine: “Dobbiamo far concludere il presidente del Consiglio. Rispettiamo il luogo in cui siamo. È la democrazia parlamentare”, è stato il richiamo del presidente della Camera.si è invece rivolto a Pd e M5s chiedendo lealtà e collaborazione: “Noni prossimi mesi in scontri e, i cittadini non capirebbero”. L'articoloa Pd e M5s: “Nonine scontri”.e cori da stadio dalle opposizioni: “Elezioni-elezioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

