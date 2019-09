Governo | chiama fiducia dalle 19 | 30 | voto Camera atteso alle 21

Governo Conte 2 - premier al lavoro su discorso alle Camere : incontra i ministri Lamorgese e Gualtieri. Ieri la chiamata di Donald Trump : Il prossimo e più importante appuntamento di Giuseppe Conte sarà lunedì, quando il rinominato presidente del Consiglio parlerà alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati e tracciare la linea del nuovo esecutivo. Non è un caso che il premier abbia voluto incontrare due ministri che seguiranno alcuni tra i dossier più delicati: il nuovo capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e quello del Mef, Roberto GualtIeri. Dopo aver annunciato che non ...

Governo : Renzi - ‘Salvini? da oggi si chiama Passato’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Un mese fa il Ministro dell’Interno Salvini chiedeva ‘pieni poteri’ per andare a elezioni, da solo, contro tutti. Lo faceva in spiaggia, tra cubiste e mojiti, senza alcun riguardo alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e delle altre Istituzioni”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. “Mentre Salvini esprimeva questi raffinati concetti, il suo ...

Governo M5S-PD - Orlando si chiama fuori : "Non sarebbe una vera discontinuità" : Il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando non farà parte dell'esecutivo giallorosso, quello formato dall'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle. È stato lo stesso deputato a renderlo noto via Facebook, spiegando il perché del rifiuto alla proposta che gli è stata avanzata in questi giorni.Il nome di Orlando era stato accostato al Ministero degli Esteri, ma il diretto interessato ha preferito non confermare le voci:Il ...

Nuovo Governo - Salvini chiama la piazza : "Manifestazione il 19 ottobre" : La reazione di Matteo Salvini dopo l'incarico a Giuseppe Conte. Il leader della Lega inaugura la nuova stagione...

Governo : Ascani - ‘Meloni chiama piazza da Colle - a sovranisti democrazia non piace’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Mentre il parlamento britannico viene ‘sospeso’ fino al 14 Ottobre, in Italia un ex ministra, oggi leader di un partitino nazionalista, dal Quirinale chiama la piazza. Ai sovranisti la democrazia rappresentativa proprio non piace. Per questo vanno tenuti lontani dal Governo”. Lo scrive Anna Ascani del Pd su twitter riferendosi a Giorgia Meloni. L'articolo Governo: Ascani, ...

Governo - Emiliano si chiama fuori "Io ministro? Assolutamente no" : Michele Emiliano si chiama fuori dal toto-ministri del nascente Governo M5S-Pd. Alla domanda di Affaritaliani.it se sia pronto a entrare nell'esecutivo Conte bis, Emiliano risponde: "No, io sono il presidente della Puglia, che è un ruolo molto più importante di quello... Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Pd - Zingaretti chiamato al "doppio sì" : decisione soltanto al fotofinish : Ancora tutto in alto mare nelle trattative per un nuovo Governo. Dovrebbe essere Zingaretti a fare due concessioni per...

Governo - Pd-M5S trattano : dem tentati dal Conte bis - Fico si chiama fuori : Il Movimento 5 Stelle, sull?onda dell?indicazione di Beppe Grillo, resta fermo su Conte premier, il Pd dice no, ma in realtà c?è più di uno spiraglio. Un...

Governo - il Pd tentato dal Conte bis - Fico si chiama fuori. Di Maio : «No veti» : Il Movimento 5 Stelle, sull?onda dell?indicazione di Beppe Grillo, resta fermo su Conte premier, il Pd dice no, ma in realtà c?è più di uno spiraglio. Un...

Governo PD-M5S e Lega primo partito - Porro chiama in causa Mattarella su 'disarmonie' : La Lega fuori dal Governo, nonostante percentuali che l'hanno vista oltre il 30% alle ultime Europee e sondaggi che la proiettano fino al 38%. Secondo Nicola Porro potrebbero esserci i margini affinché si possano fare delle riflessioni sul fatto che un'eventuale collocazione all'opposizione del Carroccio potrebbe rappresentare una "grave disarmonia" tra il sentimento del popolo e l'espressione politica di quella che sembra poter essere una ...

Crisi di Governo - Zingaretti chiama discontinuità il veto su Conte. Ma sembra paura : Se la logica ha ancora un senso c’è una cosa che vorremmo capire. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sostiene di aver messo un veto su Giuseppe Conte premier non per una questione riguardante la persona, ritenuta anzi eccellente, ma perché l’eventuale nuovo governo deve nascere nel segno “della discontinuità”. In un’intervista a il Messaggero lo stesso Zingaretti spiega però che nell’ipotetico esecutivo giallorosso può invece ...

"Noi non ci saremo". Renzi si chiama fuori dal nuovo Governo : “Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benché minima poltrona, anche quella di commissario”. Così Matteo Renzi, senatore Pd ed ex premier, ai microfoni di Radio 24.“Questo dibattito è politichese: il governo populista ha fallito. Per 14 mesi ci hanno detto che loro erano la speranza e avrebbero rivoluzionato l’italia, dicevano ...

Governo? Avanti Savoia - Emanuele Filiberto : "Italiani mi chiamano" : In Italia c'è ancora spazio per la monarchia? Un auspicio tra ironia - e una malcelata voglia di protagonismo - che potrebbe...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il giro di chiamate per convincere Forza Italia a un nuovo Governo : Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono alle prese con gli azzurri di Forza Italia. A Palazzo Madama si parla di un piddino (Renzi) attivissimo nel chiamare uno per uno i forzisti più a rischio di ricandidatura per convincerli a sostenere un nuovo governo. La prova di Forza di Renzi contro il segreta