Giorgio Capellani | Crescere nell’era digitale L’uso delle nuove tecnologie

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Nel 2017 l’Ericsson Mobility Report ha confermato che le SIM hanno superato il numero di esseri umani. Una verità sconcertante che fotografa la dimensione di un fenomeno inarrestabile: quello della mobilità, nonché dell’avanzamento senza tregua della tecnologia. A fornire le spiegazioni sociali, scientifiche e antropologiche dell’ascesa, superando la bipartizione tra tecnoentusiasti e tecnoscettici, ci ha pensatonel suo “”, in cui analizza l’influenzanell’infanzia, nell’età scolare e adulta. Un libro scevro di moralismi e che va dritto al punto consentendo ai genitori, educatori e insegnanti di educare aldegli ultimi device, considerati, oggi, come estensione della personalità. Ma cosa succede al cervello dinanzi a uno schermo? Lo studio risponde a tale quesito, sviscerando capitolo per capitolo gli effetti ...

