Giorgia Meloni | una furia su Conte | Pd e M5s | Il vostro obiettivo è Prodi al

Giorgia Meloni contro il popolo italiano : Giorgia Meloni ha sbagliato indirizzo, a giudicare dalla manifestazione di protesta che ha organizzato a Montecitorio. Se intendeva protestare contro la scelta del presidente della Repubblica, che esercitando la sua prerogativa ha optato per la formazione di un nuovo governo anziché per lo scioglime

Giorgia Meloni in piazza contro il Conte-bis : attacco a Sergio Mattarella e ai "ladri di democrazia" : Fischi e cori, "buffone-buffone", rivolti al premier Giuseppe Conte in piazza a Montecitorio, in occasione del sit-in organizzato da Fratelli d'Italia contro il governo dell'inciucio. In piazza, l'Italia che si ribella all'accordicchio di palazzo. "La rivolta dei giusti", per dirla col titolo di ape

Libero e Il Tempo in piazza con Giorgia Meloni e Matteo Salvini contro l'inciucio giallo-rosso : In piazza Montecitorio si scalda sulle note dell'Inno di Mameli la nutrita folla che già si è riunita sotto l'obelisco per la manifestazione indetta per le 10,30 da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia alla quale parteciperà anche Matteo Salvini con la Lega nel giorno della fiducia che la Camera vote

"E' davvero così eversivo andare a votare?" chiede Giorgia Meloni : Oggi è il giorno dell'opposizione in piazza contro il governo Conte-bis, chiamato alla prova della fiducia alla Camera. Ebbene, “mi si nota di più se vado o se non vado?”. Inizia dalla citazione di una battiuta di Nanni Moretti nel film Ecce Bombo l'intervista di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Libero Quotidiano. E la usa per criticare Forza Italia che “ha scelto di non partecipare, con dei distinguo che non comprendo” ...

Suona la carica con Libero. Giorgia Meloni : "In piazza contro il governo dell'inciucio" : Stamattina Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia scendono in piazza a Montecitorio, a Roma contro il governo proprio nel giorno del voto di fiducia a Giuseppe Conte e ai giallorossi. Giorgia Meloni, in una intervista pubblicata oggi lunedì 9 settembre su Libero, ha lanciato un appello ad andare

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..." : Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia,

Gentiloni commissario Ue - Giorgia Meloni disgustata : "Cacciati dalla porta dagli italiani - poi l'M5s..." : Sarà Paolo Gentiloni il candidato italiano come commissario Ue. Il premier Giuseppe Conte ha nominato il suo predecessore a Palazzo Chigi, esponente del Pd, che con ogni probabilità andrà a occupare una poltrona tra Concorrenza e Commercio. Esulta Matteo Renzi, perché "Gentiloni non è un sovranista"

Giorgia Meloni sul nuovo governo : "M5s lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd - orrenda spartizione" : "Il M5S si accontenta di placare la sua fame di poltrone aumentando i ministeri e mantenendo il dicastero del Lavoro per poter fare propaganda con provvedimenti inutili come il reddito di cittadinanza, ma lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd". Giorgia Meloni taglia corto sul nuovo governo M

Sondaggio Ixè per Cartabianca - Giorgia Meloni in volo : quanto guadagna - cifre senza precedenti : L'effetto governo giallo-rosso premia i due partiti che lo compongono - Movimento 5 stelle e Pd - e penalizza la Lega di Matteo Salvini anche se resta il primo partito nelle intenzioni di voto. Crollano poi gli indecisi e gli astenuti. E' quanto emerge da un Sondaggio dell'Istituto Ixè per Cartabian

Giorgia Meloni sfida Alessandro Di Battista : "Lascia il M5s o fa come Maria Elena Boschi?" : "Voi che dite, lascerà per sempre il Movimento o si rimangerà la parola come una Boschi qualsiasi? Dibba, se ci sei batti un colpo". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Alessandro Di Battista, tra gli sconfitti del voto sulla piattaforma Rousseau che ha dato il vi

Roma - Giorgia Meloni sul disabile bloccato nella metro : «Scandaloso. L'amministrazione chieda scusa a Matteo» : «Scandaloso. Possibile che nel 2019 la Capitale d'Italia non permetta ai disabili di viaggiare tranquillamente sul trasporto pubblico?». Giorgia Meloni, leader di Fratelli...

Giorgia Meloni svela il patto Pd-M5s : "Promessa all'Europa - porteranno Prodi al Quirinale" : L'inciucio è servito, certificato anche dalla fantomatica piattaforma Rousseau. E Luigi Di Maio, tra le prime parole dopo il via libera al governo giallorosso, ha assicurato che arriverà a fine legislatura. Staremo a vedere. Per certo, e su questo punta i riflettori Giorgia Meloni in un'intervista a

Luigi Di Maio - Giorgia Meloni e il nuovo "lodo Alfano" : così il Pd farà fuori il capo politico M5s : "Il Pd avrebbe proposto a Di Maio la poltrona di Ministro degli Esteri. La stessa che aveva dato ad Angelino Alfano". A riprendere la voce che circola da qualche ora è Giorgia Meloni che, dal suo profilo Twitter, punta il dito. Il capo politico dei Cinque Stelle ha infatti deciso di rinunciare al ru