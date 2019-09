Giappone | tifone Faxxai su Tokyo | 30 feriti

Tifone Faxai - Giappone : donna scaraventata contro palazzo dal vento - morta : Il potente Tifone Faxai ha provocato una vittima, una donna sui 50 anni: è stata travolta dal fortissimo vento che l’ha scaraventata contro un palazzo in un quartiere residenziale di Tokyo. E’ stata soccorsa e trasportata in ospedale ma è deceduto poco dopo per le ferite riportate alla testa. Sono almeno 30 le persone rimaste ferite e 910mila le abitazioni rimaste senza corrente nella zona della capitale a causa del passaggio del ...

Tifone Faxai - caos in Giappone : decine di feriti e blackout a Tokyo : Il Tifone Faxai nelle scorse ore ha attraversato la città di Tokyo generando forti raffiche di vento e piogge torrenziali, e danneggiando numerose abitazioni sulla costa orientale: si registrano al momento almeno 30 feriti e oltre 900mila abitazioni senza energia elettrica. Nella prefettura di Chiba erano stati emessi ordini di evacuazione per almeno 2mila residenti, ed altre 400mila persone nell’area metropolitana di Tokyo e la prefettura ...

Maltempo in Giappone - il tifone Faxai si abbatte su Tokyo : maxi evacuazione - fermati treni e aerei [FOTO e VIDEO] : Mentre sull’oceano Atlantico l’uragano Dorian si abbatte con violenza sul Canada e minaccia l’Europa, anche in Giappone sta arrivando una tempesta tropicale di cui Tokyo sta già fronteggiando i primi fenomeni meteo estremi provocati dal tifone Faxai, che sta risalendo l’oceano Pacifico ed è un “mostro” di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. Nella metropoli Giapponese (che conta oltre 9 milioni di ...

Giappone - Tokyo si prepara all’arrivo del tifone Faxai : evacuazioni in corso : Il tifone Faxai minaccia di colpire nella serata ora locale Tokyo, dove le autorità hanno avvertito gli abitanti dell’arrivo di forti venti e precipitazioni. Accompagnato da raffiche di vento che potrebbero raggiungere 216 km/h, il tifone dovrebbe effettuare il landfall sulle zone costiere vicino Tokyo tra domenica sera e lunedì mattina, secondo l’agenzia meteorologica Giapponese. A Ebina, a ovest di Tokyo, le autorità hanno chiesto ...

Giappone : il tifone Faxai punta verso Tokyo - venti oltre 220 km/h : Si dirige verso il Giappone il tifone Faxai, che potrebbe generare venti fino a 216 km/h: potrebbe effettuare il “landfall” sulle coste vicino a Tokyo nella tarda serata di oggi o nelle prime ore di domani, secondo l’agenzia meteorologica Giapponese. Le prime conseguenze del tifone si registrano nei trasporti nella regione: gli operatori hanno cancellato alcuni servizi di Shinkansen con ‘treni proiettile’ (che ...

Tifone Krosa in Giappone - 1 vittima e almeno 50 feriti : Si contano i danni del passaggio del violento Tifone Krosa in Giappone, nell'area occidentale del Paese. Dopo la giornata di ieri il bilancio è di 1 morto e almeno 50 feriti. Pesanti i danni e i...

Tifone Krosa : un morto e 49 feriti in Giappone - caos trasporti : Una vittima e 49 feriti per il passaggio del Tifone Krosa in varie aree del Giappone: lo ha riferito l’emittente di stato Nhk. Un 82enne, nella prefettura di Hiroshima, è caduto in mare e ha perso la vita mentre tentava di ancorare una barc, secondo l’agenzia di stampa Kyodo. Il Tifone, declassato a tempesta, ha effettuato il landfall nella giornata di ieri, nei pressi di Hiroshima, nel sud del Paese, e ora si sta spostando più a ...

Il tifone Krosa investe il Giappone : almeno 1 morto - evacuate 580mila persone : almeno un morto e 21 feriti lievi, è il bilancio del passaggio del tifone Krosa nel sudest del Paese: la depressione crea gravi problemi ai trasporti in una vasta area. Il tifone, che è stato declassato a forte tempesta tropicale dall’agenzia meteorologica Giapponese, ha colpito l’isola principale dell’arcipelago, Honshu. E’ accompagnato da venti con raffiche fino a 144 km/h. Un uomo è deceduto, trascinato dalla furia ...

Giappone - arrivato il supertifone Krosa : bloccati i treni “shinkansen” : Il tifone Krosa fa paura al Giappone: al momento non si segnalano danni a persone, ma ci sono forti disagi in quanto diversi operatori di trasporto sono stati costretti ad annunciare riduzioni del servizio proprio nel momento più critico dell’anno, ossia quando la gran parte dei Giapponesi torna a casa nelle città di origine per la festa del Bon, dedicata ai morti, agli antenati, alla famiglia. L’Agenzia meteorologica nazionale ...

Tifone Krosa : landfall nel Giappone occidentale - allerta per frane e allagamenti : Il potente Tifone Krosa ha effettuato il landfall sul Giappone occidentale: lo ha reso noto l’agenzia meteorologica Giapponese. La perturbazione ha toccato terra nelle scorse ore, dopo essersi formata nel Pacifico, e continuerà a stazionare sull’area anche domani. Le autorità hanno lanciato l’allerta per potenziali frane e allagamenti nelle zone attraversate dal Tifone, che sta generando piogge torrenziali. Le compagnie aeree ...