Gerry Scotti | una foto inquietante | ridotto così da Valeria Marini

Valeria Marini nella foto con Gerry Scotti esagera con i filtri su Instagram - l'effetto è esilarante : Valeria Marini da sempre ha voluto esaltare la sua bellezza e la sensualità, anche sui social, solo che nell'ultimo post di Instagram deve aver esagerato con i filtri. Dare qualche effetto...

“Che delusione”. Caduta Libera - bufera su Gerry Scotti. L’accusa è clamorosa : Caduta Libera è ripartita lunedì scorsa ma per Gerry Scotti è già tempo di polemica. È tornato il divertimento, è tornato soprattutto il campione, il ventisettenne bresciano Christian Fregoni che da circa un mese e ad oggi è stato capace di portarsi a casa qualcosa come 210 mila euro di montepremi. Ecco però che scatta la polemica, con gravissime accuse nei confronti del conduttore, preso di mira dai soliti leoni da tastiera. Sulla pagina ...

Gerry Scotti commosso a Caduta Libera : “Quante puntate abbiamo fatto insieme…” : Dopo alcune repliche, Caduta Libera è tornato di nuovo in onda con puntate inedite dopo la pausa di Ferragosto. Il campione del quiz show condotto da Gerry Scotti resta sempre Christian Fregoni, il bagnino di Brescia 27enne che ha preso il posto di Niccolò Scalfi. Se quest’ultimo, soprannominato ‘il campioncino’, in totale aveva conquistato un bottino di 651mila euro al game show del mitico Gerry, Christian non è da meno: è già a quota 210mila. ...

Caduta Libera - Gerry Scotti emozione in diretta : "Quante puntate abbiamo fatto insieme. Ciao Alan" : Gerry Scotti ha sempre dimostrato di aver un animo nobile e un cuore tenero, punti di forza che lo hanno fatto amara da milioni di telespettatori. Ieri sera, 27 Agosto, durante la puntata del celebre preserale di Canale5 da lui condotto, Caduta Libera, ha a stento trattenuto l'emozione nel salutare

Casting per Conto alla Rovescia con Gerry Scotti e per un musical a Palermo e Bagheria : Casting aperti per alcuni programmi tv di Dry Media, tra cui la trasmissione di Mediaset dal titolo Conto alla Rovescia, e per un musical dell'associazione Teatro e Vita. Dry Media Sono aperte le selezioni per alcuni programmi televisivi di Dry Media. Per Cuochi d'Italia, nella versione 'Campionato del mondo', si cercano cuochi che provengano da luoghi molto distanti e che lavorino in ristoranti con cucina tradizionale del proprio Paese di ...

Gerry Scotti - le “indimenticabili vacanze” a Ibiza : “Per due giorni con il ghiaccio in quel posto” : Le “indimenticabili vacanze” di Gery Scotti a Ibiza. Il popolare conduttore di Canale 5 ha raccontato in un’intervista al Messaggero alcuni aneddoti divertenti del suo passato, tornando con la memoria all’estate del 1982,quella del Mundial, quando trascorse 15 giorni di divertimento e trasgressione con 8 suoi amici, nell’isola spagnola. “Avevo 26 anni – ha iniziato a raccontare il conduttore di Caduta ...

Gerry Scotti - indimenticabile vacanza a Ibiza : "Il ghiaccio in quel posto". Discoteca - donne e follie : Le "indimenticabili vacanze" di Gerry Scotti a Ibiza. In una divertente intervista al messaggero, il re dei quiz di Mediaset ricorda le scorribande giovanili nell'isola più scatenata e trasgressiva d'Europa: 15 giorni a Playa de Aro con 8 amici, tutto prenotato 6 mesi prima. Era l'estate del 1982, q

Gerry Scotti - vacanza in mare con la nuova compagna : amore e topless : Gerry Scotti si lascia andare e racconta della sua attuale compagna. Dopo anni di riservatezza, ci svela i dettagli della sua vita con lei. Nel corso di una recente intervista Gerry Scotti ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosina che riguarda la sua compagna 54enne Gabriella Perino - di professione un architetto. Anche lei ha un precedente matrimonio alle spalle e due figli da suo ex marito. Gerry ha incontrato Gabriella nel 2004, i loro ...

Gerry Scotti : "Sono un uomo di peso - ma il segreto per vivere serenamente è stare in pace con sé stessi" : Forte del successo del suo Caduta Libera su Canale 5, Gerry Scotti si gode il sole francese insieme alla compagna Gabriella, i figli Beatrice e Filippo ed alcuni loro amici. A bordo del gommone, il conduttore si rilassa in attesa della nuova stagione televisiva, rispondendo alle domande del settimanale Gente, che lo ha fotografato in tutta la sua dinamica abbondanza. "Sono un uomo di peso e mi prendo con leggerezza" dice Gerry Scotti, che ha ...