Gentiloni agli Affari economici e monetari della Commissione europea

Commissione Ue - von der Leyen ufficializza le nomine : 13 donne e 14 uomini. Fonti Bruxelles : “Gentiloni agli Affari economici” : Una Commissione dove la parità di genere è rispettata. Quella di Ursula von der Leyen sarà la prima a vedere una rappresentanza di donne così consistente: saranno infatti 13 le componenti del nuovo esecutivo – lei compresa, mentre erano 10 nella Commissione Juncker – e 14 gli uomini. E oggi da Bruxelles arriva anche l’endorsement di Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, a Paolo Gentiloni per il ruolo di ...

Paolo Gentiloni - indiscrezione da Bruxelles : "Commissario Ue agli Affari economici". Italia - cappio al collo : Da Bruxelles una indiscrezione che sa di ufficialità: Paolo Gentiloni sarà il prossimo commissario Ue agli Affari economici e monetari. Salvo colpi di scena dell'ultim'ora, dunque, la poltrona che è stata del socialista francese Pierre Moscovici finirà al presidente del Pd ed ex premier, candidato i

Meglio che Gentiloni non vada agli Affari economici : Il Governo Conte bis ha avuto i segnali di fiducia da parte dei mercati finanziari e nelle valutazioni politico-istituzionali europee ma anche nella opinioni di mass media non nostrani. Al presente, come italiani, bisogna prenderne atto con soddisfazione perché il livello di sfiducia internazionale verso l’Italia aveva raggiunto una intensità e ampiezza record per il nostro PaesePensare che adesso tutto sia risolto è ...

Gentiloni commissario Ue - Giorgia Meloni disgustata : "Cacciati dalla porta dagli italiani - poi l'M5s..." : Sarà Paolo Gentiloni il candidato italiano come commissario Ue. Il premier Giuseppe Conte ha nominato il suo predecessore a Palazzo Chigi, esponente del Pd, che con ogni probabilità andrà a occupare una poltrona tra Concorrenza e Commercio. Esulta Matteo Renzi, perché "Gentiloni non è un sovranista"

Gentiloni in Ue - Di Maio agli EsteriGualtieri al Mef. Torna Franceschini : Ultime ore per il braccio di ferro sui ministri. Alle 9 ancora un incontro tra Conte e Leu, dopo le trattative andate avanti tutta la notte. In mattinata il premier incaricato salirà al Colle per sciogliere la riserva Segui su affaritaliani.it

Alle 14 il primo incontro tra Pd e M5S Renzi attacca Gentiloni. Di Maio : guerre di audio - ma conta taglio parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme Alle elezioni»