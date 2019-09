Gemitaiz e Madman ancora insieme con un nuovo disco di inediti

Annunciato il nuovo album di Gemitaiz e Madman - Scatola Nera atteso il 20 settembre : Il nuovo album di Gemitaiz e Madman è Scatola Nera. La prossima prova di studio dei due rapper è attesa per il 20 settembre e rappresenta il secondo prodotto su lunga distanza che rilasceranno congiuntamente. La loro collaborazione artistica ha radici poco recenti, con il primo incontro musicale avvenuto nel 2008 ma messo a frutto nel 2011 con il mixtape Haterproof e due anni fa con il singolo Veleno 7, il cui numero progressivo indica il ...

Gemitaiz e MadMan - in arrivo un joint album - si chiamerà 'Scatola nera' : Quello tra Gemitaiz e MadMan è uno dei sodalizi artistici più longevi e azzeccati del rap game made in Italy. I due rapper, entrambi classe 1988, oltre ad essere amici sin dagli inizi delle loro carriere musicali, hanno dato vita nel corso degli anni ad innumerevoli collaborazioni, scrivendo alcune pagine a dir poco significative nella storia del rap italiano contemporaneo – emblematico in tal senso il record di streaming italiano in 24 ore per ...

