Gasperini cittadino onorario di Bergamo | “E’ il regalo più bello”

Atalanta - importante riconoscimento per Gasperini : è cittadino onorario di Bergamo : L’Atalanta si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di confermarsi, nel frattempo arriva un importante riconoscimento per l’allenatore Gian Piero Gasperini, il tecnico da oggi è cittadino onorario di Bergamo, la decisione è arrivata in serata dal consiglio comunale del capoluogo orobico. “E’ per me un grande onore ed orgoglio. Aver ricevuto questo riconoscimento e’ un’ulteriore conferma ...