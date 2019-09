Formula 1 | si lavora per avere due Gran Premi in Italia | il Mugello pronto a candidarsi

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il direttore del circuito ha rivelato come ilsiaper ospitare uno di F1 nel 2025 Nel 2025 potrebbe aggiungersi anche ilagli appuntamenti del calendario di1, è quanto ha annunciato il direttore del circuito Paolo Poli. Intervenuto a Firenze alla presentazione di uno studio sull’impatto economico che l’Autodromo toscano ha sul territorio, il numero uno delCircuit ha ammesso: “il primo obiettivo sarà quello di rinnovare l’accordo con il motomondiale per l’appuntamento del Gp d’, poi però fra cinque anni penseremo anche a candidarci per portare in Toscana la1. E’ un affare più importante, per il quale saranno necessarie partnership a livello nazionale come ha fatto Monza siglando l’accordo con la F1 per il prossimi anni. Va ricordato che a differenza di ...

HkStyle_tech : ?? Italian F1 Gran Prix 2019 ?? ???? After the fantastic experience of Formula 1, today we work to restore normality.… - InMantra : Ancora nessuna notizia sul fronte #sky. Si lavora al pacchetto base + calcio con un anno di dazn + cinema, formula… - BARZAMAN : RT @scottotweet: Il #Napoli ha aperto la trattativa per cedere #Verdi al #Torino. Si lavora sulle cifre e la formula. Prestito con obbligo… -