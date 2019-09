Fiorentina | Antognoni lancia la sfida alla Juventus | “è la partita più importante”

Fiorentina - Antognoni : “Gente esperta e giovani emergenti in rosa” : “L’obiettivo è costruire una squadra di esperienza, abbiamo preso Boateng anche per questo, poi c’è Lirola che è un giovane emergente ma che ha già fatto oltre 100 partite in Serie A, si tratta di elementi che garantiscono una certa sicurezza”. Così, ai microfoni di Sky Sport 24, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni. “Una formazione esperta, ma con giovani da inserire nella rosa, manterremo in ...