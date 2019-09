Finite le riprese di Sex Education 2 | i nuovi episodi su Netflix a gennaio 2020?

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) Sex2 sta per arrivare: l'ultimo ciak è già stato battuto e il cast ha partecipato anche al consueto "wrap party", la festa di fineche celebra la conclusione dei lavori sul set. Ad annunciarlo è stato il cast della serie, che ha pubblicato un selfie sui social media per celebrare la fine della produzione: una foto che racchiude uno sguardo d'insieme su cast artistico e tecnico, tutti sorridenti ed entusiasti di aver portato a termine la seconda stagione. D'altronde la serie ha ottenuto un'ottima accoglienza e il suo rinnovo era scontato: dopo aver totalizzato ben 40 milioni di visualizzazioni nelle prime quattro settimane dalla sua uscita all'inizio del 2019 e aver ottenuto grandi elogi da parte della critica nei mesi successivi, l'attesa per la seconda stagione alza l'asticella delle aspettative. La creatrice dello show, Laurie Nunn, ha parlato di ...

