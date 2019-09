Fiducia al governo | orario | diretta tv e streaming Dove vedere il voto

Fiducia al governo - Conte : «Basta proclami. Nuova legge elettorale e revisione del dl Sicurezza» : Primo applauso per l’annuncio di una svolta lessicale: «Saremo miti». E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi un green new deal: sviluppo sostenibile e basta trivellazioni». «Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi»

