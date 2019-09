Festa Unità a Bologna | i ricavi saranno donati a Ong nel Mediterraneo

Ricavi della Festa dell'Unità devoluti alle Ong - la Lega : "Ecco le priorità del Pd" : Durissimo attacco del coordinatore provinciale della Lega Giovani Nicolò Malossi: "Ricavi della festa dell'Unità alle Ong? Prova di quali siano le vere priorità per il Pd, che si è dimenticato dell'emergenza occupazionale e della mancaza di crescita in favore dell'immigrazione incontrollata e clandestina" Federico Garau ? Luoghi: Bologna

"Quanti sono a favore del Governo con M5S?". Il gelo della base del Pd alla Festa dell'Unità : La base del Pd riunita alla Festa nazionale dell’Unità a Ravenna “boccia”, per alzata di mano, il Governo con il Movimento 5 Stelle. L’occasione è l’incontro con Romano Prodi, moderato dal direttore di HuffPost Lucia Annunziata. “Quanti di voi sono contenti del premier Conte?”, chiede Annunziata per testare l’umore della sala. Poche braccia si levano al cielo in segno di ...

Governo Pd-M5s - rassegnazione dem alla Festa dell’Unità : “Importante far fuori Salvini” : “Non sono contenta per il Governo che sta nascendo, ma c’era l’urgenza di far fuori Salvini”. Sono passati pochi minuti dalle parole pronunciate da Zingaretti al Quirinale, ma tra i militanti Dem della festa Nazionale dell’Unità di Ravenna prevale lo scetticismo sul possibile Governo giallo-rosso. “In Romagna diciamo piuttosto che niente è meglio piuttosto” racconta una signora all’ingresso della festa mentre accanto a lei un addetto alla ...

Governo Pd-M5s - la rassegnazione della base dem alla Festa dell’Unità : “Importante far fuori Salvini” : “Non sono contenta per il Governo che sta nascendo, ma c’era l’urgenza di far fuori Salvini”. Sono passati pochi minuti dalle parole pronunciate da Zingaretti al Quirinale, ma tra i militanti Dem della festa Nazionale dell’Unità di Ravenna prevale lo scetticismo sul possibile Governo giallo-rosso. “In Romagna diciamo piuttosto che niente è meglio piuttosto” racconta una signora all’ingresso della festa mentre accanto a lei un addetto alla ...

Pd - se anche alla Festa dell’Unità non si parla di politica… : di Michele Caimmi Da quando ho memoria la fine dell’estate porta con sé alcuni elementi ben precisi: il rientro a casa, le ultime grigliate con l’illusione di girare il calendario un paio di pagine più indietro, le piscine comunali che ti fanno rimpiangere il mare ma che almeno allentano la morsa della calura estiva, la ripresa degli studi o del lavoro, le Feste dell’Unità, le sagre di paese, le piazze delle piccole città che tornano a ...

Pd : Festa Unità Milano al Corvetto - tutti i ‘big’ tranne Renzi (3) : (AdnKronos) – “La nostra festa – aggiunge la segretaria – metterà al bando la plastica monouso e consentirà a chi verrà di toccare con mano la sostenibilità e le pratiche di riuso creativo attraverso la partecipazione a laboratori esperienziali”. L’evento si terrà in uno spazio di 5mila metri quadrati che oggi è caduto in disuso e messo a bando dal Comune di Milano per il suo recupero: “Noi ...

Pd : Festa Unità Milano al Corvetto - tutti i ‘big’ tranne Renzi (2) : (AdnKronos) – Si alterneranno poi sul palco, tra gli altri i due presidenti di Regione Emilia Romagna e Lombardia, Stefano Bonaccini e Attilio Fontana (3 settembre), il sindaco Beppe Sala in dialogo con la prima cittadina di Ancona Valeria Mancinelli (4 settembre), Carlo Calenda (5 settembre) e Gianni Cuperlo (6 settembre), la vice segretaria Paola De Micheli (10 settembre), Laura Boldrini (14 settembre). Il segretario Nicola ...

Pd : Festa Unità Milano al Corvetto - tutti i ‘big’ tranne Renzi : Milano, 26 ago. (AdnKronos) – Ci saranno tutti i ‘big’ del partito tranne Matteo Renzi alla festa dell’Unità di Milano organizzata dal Pd metropolitano e che inizierà tra qualche giorno, il 30 agosto, per concludersi il 15 settembre. “Qui c’è clima di futuro”, è il titolo dell’edizione, la prima plastic free, che si terrà nell’area dell’ex Karma (anche conosciuto come Parco delle ...

Malore alla Festa dell’Unità : minorenne intossicata - indagini in corso per individuare i responsabili : La polizia di Lodi indaga su un Malore, in seguito ad un’intossicazione etilica, accusato la scorsa notte da una ragazza di 17 anni che è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa. Il mezzo di soccorso era stanziato all’interno della Festa dell’Unità a Lodi, in via del Capanno. Gli agenti stanno indagando per arrivare a capire chi abbia procurato alla giovane la bevanda che l’ha fatta stare male, soprattutto ...

Pd : domani al via Festa nazionale Unità a Ravenna : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “La Festa nazionale dell’Unità, dal titolo ‘Riaccendiamo l’Italia: verde, giusta e competitiva’, aprirà i battenti domani, venerdì 23 agosto, per il secondo anno consecutivo a Ravenna, al Pala De André (Viale Europa, 1), fino al 9 settembre”. Si legge in una nota del Pd. “Durante i 18 giorni di Festa -si spiega- si alterneranno oltre 66 dibattiti, 26 presentazioni ...

Crisi di governo - Prodi tornerà alla Festa dell’Unità di Bologna dopo 11 anni. E precisa : “Coalizione Orsola non prevede la destra” : Due giorni dopo aver proposto una coalizione Orsola per risolvere la Crisi di governo, Romano Prodi è costretto a intervenire di nuovo nel dibattito politico. E lo fa per una precisazione: la sua proposta non prevede l’adesione delle destre. “Sta circolando, diffusa anche da importanti quotidiani nazionali, l’opinione secondo cui ‘Orsola‘, versione italiana del patto che è all’origine dell’elezione dell’attuale presidente ...

Crisi - alla Festa dell’Unità tra dubbi e “senso di responsabilità” : “Governo con il M5s? Un male necessario” - “No - siamo stati insultati” : “Un governo con il M5s per me è un male necessario, ma non deve essere a lungo termine”. Sara è una volontaria alle griglie della Festa dell’Unità della Lucciola che da oltre sessant’anni si svolge a Villadossola, nel Piemonte orientale. Qui, tra un ritratto di Berlinguer e una Bella Ciao in versione “liscio”, i militanti osservano da lontano quello che sta accadendo in Parlamento: “Pensare di votare un governo con chi dice che siamo il ...