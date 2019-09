Ferrari 812 GTS - La V12 diventa en plein air - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 9 settembre 2019) Si chiama812 GTS ed è la versione con tetto apribile della 812 Superfast. ben più di una semplice derivazione, perché segna il ritorno del Cavallino in un segmento dove per moltissimo tempo erano state proposte soltanto one-off o serie super limitate. L'ultima V12 Spider realmente prodotta in serie, infatti, è stata la 365 GTS Del 1969. 800 CV e 75 kg extra. L'emozione di guidare una dodici cilindri a cielo apertoancora più grande pensando al 6.5 litri aspirato da 800 CV e 718 Nm, capace di toccare gli 8.900 giri e di portare la 812 GTS fino a 340 km/h, con un tempo di 8,3 secondi per toccare i 200 km/h da fermo. L'80% della coppia massima è già disponibile a 3.500 giri, mentre la potenza massima è espressa a 8.500 giri. L'aumento di peso è contenuto in 75 kg rispetto alla Superfast (1.600 kg a secco con componenti opzionali) ed è stato bilanciato lavorando sulla ...

gazzettamodena : Maranello, ecco la splendida Ferrari spider 812 Gts FOTOGALLERIA - QuotidianoMotor : Abbiamo pubblicato un nuovo post! Ferrari 812 GTS: connubio perfetto di sportività ed eleganza - MarcoDi02295144 : Ferrari 812 GTS: connubio perfetto di sportività ed eleganza -