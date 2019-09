Ferrari 812 GTS | il nuovo gioiello di Maranello

Ferrari 812 GTS - La V12 diventa en plein air - VIDEO : Si chiama Ferrari 812 GTS ed è la versione con tetto apribile della 812 Superfast. ben più di una semplice derivazione, perché segna il ritorno del Cavallino in un segmento dove per moltissimo tempo erano state proposte soltanto one-off o serie super limitate. L'ultima V12 Spider realmente prodotta in serie, infatti, è stata la 365 GTS Del 1969. 800 CV e 75 kg extra. L'emozione di guidare una dodici cilindri a cielo aperto diventa ancora più ...