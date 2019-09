Fabio Sanfilippo | il giornalista Rai | “Ricevo minacce di morte Salvini ne risponderà in

Fabio Sanfilippo - la madre della figlia di Salvini scrive una lettera a Libero e si sfoga : “Ho provato rabbia e dolore a leggere quelle parole meschine” : “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna e madre della figlia del leader leghista Matteo Salvini , si sfoga in una lettera inviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader ...

Fabio Sanfilippo - il giornalista non si pente degli attacchi a Salvini : “Lo rifarei - non è invito al suicidio”. Ora la Rai valuta la sospensione : Il giorno dopo la polemica esplosa a viale Mazzini sul post Facebook del caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, con cui il giornalista ha attaccato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dicendo, in riferimento alla fine dell’esperienza di governo gialloverde, “tempo sei mesi e ti spari”, l’azienda sta valutando una sua sospensione cautelativa. Il giornalista non si dice affatto pentito del ...