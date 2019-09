Europei Tiro a Segno – Sabato la cerimonia di apertura | ventisette gli azzurri convocati

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Littame e Ferrari vincono l’oro! Ragazzini ed Antonioli di bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 19.07 Italia 1 vince 43-39! Sofia Littame e Lorenzo Ferrari sono medaglia d’oro! 19.03 Dopo 40 piattelli Italia 1-Polonia 33-31. 18.59 Dopo 30 piattelli Italia 1 avanti 24-23. 18.55 Dopo 20 piattelli Italia 1 avanti 16-13. 18.50 Dopo 10 piattelli parità sul ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Ragazzini ed Antonioli di bronzo - Littame e Ferrari in pedana per l'oro! : 18.42 In partenza la sfida per l'oro: la Polonia di Sandra Bernal e Remigiusz Charkiewicz, prima in qualifica con lo score di 141/150, affrontano Italia 1 di Sofia Littame e Lorenzo Ferrari, seconda oggi a quota 137. 18.40 Vince Italia 2 al terzo piattello di spareggio! Gaia Ragazzini ed Edoardo Antonioli sono medaglia di bronzo! 18.35 Ci sarà shoot-off. 42-42 dopo 50 piattelli. 18.29 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : nel trap misto junior Ragazzini ed Antonioli tirano per il bronzo : 18.06 Si passa al trap misto junior: la sfida per il bronzo invece vedrà protagonista Italia 2, composta da Gaia Ragazzini ed Edoardo Antonioli, terza i qualifica con il punteggio di 136, e la Spagna di Mar Molne Magrina ed Adria Martinez Torres, quarta dopo lo shoot-off contro il Portogallo a quota 135. 17.58 Oro per la Spagna: Galvez/Fernandez vincono 49-48 al termine di una finale dal ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Rossi e De Filippis si prendono il bronzo nel Mixed Team! Francia-Spagna per l'oro : 17.38 Presentati al pubblico Cormenier/Desert e Galvez/Fernandez. 17.35 Arrivano sulle pedane di Tiro intanto le squadre di Francia 1 e Spagna 1, per la finalissima dove ci sarà in palio l'oro. 17.32 Chiusura con colpo di scena: errore di Pellielo, e medaglia di bronzo per 44-43 alla coppia Rossi/De Filippis 17.30 Arriva il pari a quota 42. 17.30 Un bersaglio mancato da Jessica Rossi ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Rossi-De Filippis contro Stanco-Pellielo - al momento in perfetta parità per il bronzo! : 17.18 Errori da una parte e dall'altra. Non si sblocca la parità, nessuno riesce a fare il break per dirla in termini tennistici: è 23-23. 17.16 Dopo 20 piattelli per entrambe le coppie, lo score si attesta sul 18-18. 17.14 Pellielo deve vedersela anche con degli antipatici moscerini, ma va a bersaglio, Lo segue Silvana Stanco: 14-14. 17.12 De Filippis, da una parte, e Stanco, ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Rossi-De Filippis contro Stanco-Pellielo per il bronzo nel trap misto! : 16.02 Lo shoot-off della categoria senior premia Giovanni Pellielo e Silvana Stanco, che si giocheranno il bronzo contro l'altra coppia azzurra formata da Mauro De Filippis e Jessica Rossi!. Per l'Italia a questo punto arriverà certamente una medaglia dalla categoria senior (bronzo) ed una dalla categoria junior (oro o argento), con a possibilità di vincere anche la seconda. 15.54 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Rossi-De Filippis in finale per il bronzo - Stanco-Pellielo allo shoot-off! : 15.00 Italia 1 di De Filippis e Rossi è in finale per il bronzo con 140, mentre si giocheranno un posto nella finale per il bronzo Italia 2 di Pellielo e Stanco, Finlandia 1 e la Slovenia. 14.58 Sicuramente la finale per l'oro sarà Spagna 1 (Fernandez-Galvez) contro Francia 1 (Desert-Cormenier). 14.56 140 per Rossi e De Filippis, che si portano attualmente in terza piazza! 14.46 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Pellielo-Stanco ad un piattello dalla finale - più indietro Rossi-De Filippis : 13.48 Tornano in pedana a breve i seniores. 13.46 Crolla invece Francia 2 ed allora ad una serie dal termine la sfida per l'oro appare prenotata da Italia 1 e Polonia, mentre per la finale per il bronzo è in corsa anche Italia 2. 13.44 La Spagna è a quota 90 e anche la Francia dovrebbe essere davanti alla coppia azzurra. 13.42 44 per Italia 2 di Ragazzini-Antonioli, a forte rischio a ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto alla ricerca del titolo continentale. Pellielo-Stanco in lotta per la finale - Rossi-De Filippis a centro classifica : 12.30 Il finlandese Eemil Pirttisalo sta conducendo un'eliminatoria straordinaria, dal suo punto di vista: è a 50/50. 12.15 Proseguono le operazioni fra i senior. Da segnalare in casa spagnola, le prove di spessore di Alberto Fernandez (49/50) e Fatima Galvez (47/50). 11.53 Stanco e Pellielo, nel frattempo, hanno già completato la loro seconda serie: 23/25 per l'italosvizzera, ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto alla ricerca del titolo continentale. Buon avvio del duo Pellielo-Stanco - Rossi-De Filippis a centro classifica : 11.50 Arriva finalmente il tanto atteso risultato del duo Rossi/De Filippis: 22/25 per la vicecampionessa d'Europa proprio qui a Lonato, 23/25 per il medagliato di bronzo della gara individuale. 11.32 E' terminata la prima serie della categoria juniores, mentre mancano ancora un parte dei tiratori – fra cui Rossi/De Filippis – per i senior. 11.25 Gaia Ragazzini ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto alla ricerca del titolo continentale. Buon avvio del duo Pellielo-Stanco - si attendono Rossi e De Filippis. Bene Littamè-Ferrari : 11.01 Che inizio per Littamè-Ferrari: 25/25 per lei, 24/25 per lui. Vanno in testa con lo score di 49/50. 10.42 C'è grande attesa per conoscere i risultati della prima serie di Mauro De Filippis e Jessica Rossi: eguaglieranno il complessivo 46/50 del duo Pellielo-Stanco. 10.30 Inizia ora la gara riservata agli juniores! 10.23 Ricordiamo intanto come sono composti i binomi azzurri: ...