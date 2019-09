Europei di volley femminili | le pagelle delle azzurre | le migliori sono Sorokaite e Sylla

Volley - Europei 2019 : le favorite : Polonia e Russia sopra a tutte - Italia - Francia e Serbia pronte ad inserirsi : Un Europeo con vista su Tokyo 2020, quello maschile che sta per chiudere la lunga stagione del Volley per le Nazionali. Vincere l’edizione 2019 della rassegna continentale per una delle grandi protagoniste del Volley mondiale potrebbe essere il viatico giusto per arrivare con la giusta mentalità all’appuntamento più importante del quadriennio e la certezza è che delle cinque grandi favorite per il titolo Europeo solo quattro (o addirittura solo ...

Volley - Europei 2019 in tv : il palinsesto completo di RAI e DAZN. La guida completa : Gli Europei 2019 di Volley maschile verranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su DAZN. La rassegna continentale andrà in scena dal 12 al 29 settembre e prevede la partecipazione di ben 24 Nazionali che sono suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agi ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Si preannuncia grande spettacolo nei quattro ...

Volley - Europei 2019 : dopo le donne…tocca agli uomini! L’Italia insegue il podio - Russia e Polonia favorite : La lunga estate del Volley prosegue con gli Europei maschili che si disputeranno dal 12 al 29 settembre, non c’è un attimo di tregua perché ieri si è conclusa la rassegna continentale femminile e tra quattro giorni si tornerà nuovamente in campo per altri 18 giorni di grande spettacolo. La formula è la medesima utilizzata dalle donne: 24 Nazionali partecipanti suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro ...

Le azzurre del Volley vincono il bronzo agli Europei : L'ItalVolley femminile ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei. Il team azzurro allenato da Davide Mazzanti

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia conquista il bronzo ma sogna il bottino pieno. Gioco altalenante - ora testa alle Olimpiadi : L’Italia è tornata sul podio agli Europei di Volley femminile a distanza di dieci anni dall’ultima volta, la nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo nell’edizione 2019 della rassegna continentale a dieci anni dal trionfo di Lodz. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno raggiunto l’obiettivo minimo che si erano poste alla vigilia, la stagione era stata tutta incentrata sulla qualificazione alle Olimpiadi di ...

Volley femminile - Europei 2019 : quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo il bronzo? Assegno a sei cifre : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile e si è assicurata anche un Assegno di 100mila euro. La nostra Nazionale è tornata sul podio continentale a dieci anni di distanza dall’ultima volta e ha potuto festeggiare un traguardo comunque prestigioso grazie al 3-0 rifilato alla Polonia anche se rimane un po’ di amaro in bocca per la semifinale persa ieri contro la Serbia a causa dei troppi ...

Europei volley 2019 – Back to back della Serbia : è ancora oro! Turchia sconfitta al quinto set in finale : La Serbia si riconferma campione d’Europa: Tijana Boskovic trascina le compagne alla vittoria sulla Turchia arrivata al quinto set La Serbia vince la finale degli Europei di Volley 2019 e si riconferma campione d’Europa. La formazione est europea, trascinata dalla talentuosa Tijana Boskovic, vince la medaglia d’oro battendo nella finalissima del torneo la Turchia, arresasi solo al tie-break finale (21-25, 25-21, 25-21, ...

LIVE Serbia-Turchia 3-2 volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : le serbe conquistano il tetto d’Europa al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Grazie per aver seguito con noi le intense emozioni di questa Finale degli Europei 2019 di volley femminile. Buon proseguimento di serata. 21.17 La Serbia vince un match bellissimo! Gara senza un attimo di respiro giocata a ritmi elevatissimi! La Turchia è arrivata ad un passo da quello che sarebbe potuto essere un miracolo sportivo. Guidetti ha gestito il suo roster tirando fuori il ...

Europei volley 2019 – Bronzo Italia - l’orgoglio di coach Mazzanti : “prima non ci consideravano - ora ci criticano se non vinciamo l’oro” : L’Italia femminile vince il Bronzo negli Europei di Volley 2019: coach Mazzanti analizza con lucidità il percorso delle azzurre Dopo la sconfitta arrivata contro la Serbia, l’Italia femminile ha giocato quest’oggi la ‘finalina’ per il terzo e quarto posto contro la Polonia. Le azzurre si sono imposte con un netto 3-0 sulle avversarie, lasciando gli Europei di Volley 2019 con la medaglia di Bronzo al ...

Europei volley 2019 – Bronzo Italia - l’orgoglio coach Mazzanti : “prima non ci consideravano - ora ci criticano se non vinciamo l’oro” : L’Italia femminile vince il Bronzo negli Europei di Volley 2019: coach Mazzanti analizza con lucidità il percorso delle azzurre Dopo la sconfitta arrivata contro la Serbia, l’Italia femminile ha giocato quest’oggi la ‘finalina’ per il terzo e quarto posto contro la Polonia. Le azzurre si sono imposte con un netto 3-0 sulle avversarie, lasciando gli Europei di Volley 2019 con la medaglia di Bronzo al ...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : le turche reagiscono e portano il match al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 ERDEEEEEEEM!!!! SARA’ tie-break!!!! 22-24 Karakurt!!!! In diagonale! 22-23 Ognjenovic salva le sue con un gran muro. 21-23 Boskovic murata!!!!! Baladina è insuperabile! 21-22 Incredibile Yilmaz in diagonale!!!! Terzic chiama l’ultimo time out. 21-21 Boskovic out! Il challenge conferma che non c’è stato tocco a muro. 21-20 Mani fuori di Erdem! match meraviglioso! 21-19 ...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : le serbe conquistano il terzo set e ribaltano il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 ACE PAZZESCO DI BOSKOVIC! 5-4 Karakurt colpisce malissimo, palla lunga. 4-4 Ancora Gunes!!! Sempre con il suo primo tempo! 4-3 Primo tempo di Popovic. 3-3 Muro di Gunes su Mihajlovic. 3-2 Pipe vincente di Boz. 3-1 MURONE ANCORA DI MINA POPOVIC! 2-1 Karakurt entra e va subito a segno. 2-0 La fast di Erdem non passa. 1-0 Primo punto del set di Popovic. PRENDE IL VIA IL QUARTO SET 25-21 ...

Volley femminile - Europei 2019. Myriam Silla : “Bronzo meritato” - Cristina Chirichella : “Grande reazione” : L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 conquistando la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno liquidato le biancorosse alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e sono così riuscite a salire sul terzo gradino del podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Le parole delle protagoniste al termine del match confermano come la soddisfazione per il terzo posto finale vada di pari passo con ...

Volley femminile - Europei 2019. Mazzanti : “Contenti del bronzo - testimonia il nostro percorso. Stagione positiva” : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-0 ed è così riuscita a salire sul podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Le azzurre hanno riscattato la sconfitta subita in semifinale contro la Serbia e hanno concluso la Stagione con un riconoscimento internazionale dopo aver ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CT ...