Europa | tasse | sicurezza | le parole del Conte-bis

Fonte : lastampa

(Di lunedì 9 settembre 2019) Un’ora e mezza di discorso. Il premier assicura che i decretitanto cari a Salvini saranno riscritti

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Mio commento contro i rischi (più tasse, più regolamentazione, troppa Europa, colpevoliz… - Corriere : Sul «rilancio del turismo» non si può tacere che il programma è vaghissimo, un elenco di buone intenzioni senza un… - AliceVolintiru : RT @MolinariRik: La #Lega come tutti vuole evitare la procedura d'infrazione. Questo però non vuol dire che ci piegheremo ciecamente ai vol… -