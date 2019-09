Euro 2020 | 2-1 alla Finlandia | Italia sesta vittoria su 6

Calcio - Qualificazioni Europei 2020. Immobile : “Era un peso non segnare con l’Italia”. Donnarumma : “L’importante era vincere” : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 2-1 nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio, di seguito le dichiarazioni che alcuni azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ARMANDO IZZO: “Non me l’aspettavo di giocare dal primo minuto anche perché il mister la formazione la dice alla fine. Sono contento. Abbiamo fatto un’ottima gara, loro sono una squadra tosta: siamo stati molto bravi a non farli ripartire. Il mister tratta ...

Finlandia-Italia 1-2 - Qualificazioni Europei 2020 : sesta vittoria degli azzurri - il pass è vicinissimo. Immobile e Jorginho decisivi : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 2-1 nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri si sono imposti a Tampere e hanno così infilato la sesta vittoria consecutiva confermandosi saldamente in testa al proprio gruppo: ora la nostra Nazionale ha sei punti di vantaggio sulla compagine nordica e addirittura nove lunghezze nei confronti dell’Armenia, si tratta di un margine confortante considerando che le prime due ...

Qualificazioni Euro 2020 – Presenza numero 91 per Bonucci con l’Italia : il difensore della Juventus raggiunge Del Piero : Leonardo Bonucci raggiunge la Presenza numero 91 con l’Italia nel corso della sfida contro la Finlandia, valevole per le Qualificazioni ad Euro2020: il difensore della Juventus raggiunge Alex Del Piero La partita contro la Finlandia, valevole per le Qualificazioni ad Euro 2020, rappresenta un importante step nella carriera di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus raggiunge le 91 presenze con l’Italia, entrando nella top ...

Euro 2020 - Finlandia – Italia le formazioni ufficiali : Roberto Mancini cambia ben cinque giocatori per la sua Italia per la sfida del Ratina Stadion contro la Finlandia. Ecco le formazioni ufficiali : Finlandia (5-4-1) – Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki. Italia (4-3-3) – Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Sensi; Pellegrini, Immobile, Chiesa. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Euro 2020 - si dimette Prosinecki : l’ex centrocampista non è più il ct della Bosnia : Robert Prosinecki si è dimesso dalla carica di commissario tecnico della Bosnia-Erzegovina in seguito alla sconfitta contro l’Armenia, in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. E’ la stessa Federazione Bosniaca a comunicarlo attraverso il proprio sito internet. “Dopo la partita Armenia-Bosnia-Erzegovina in cui la nostra selezione è stata sconfitta per 4-2, in una conferenza stampa Robert Prosinecki ha ...

Risultati Qualificazioni Euro 2020 – L’Armenia batte la Bosnia : le classifiche aggiornate : Risultati Qualificazioni Euro 2020 – Le Qualificazioni a Euro 2020 entrano sempre più nel vivo, il programma è diviso dalla giornata di giovedì fino a martedì si preannuncia dunque grande spettacolo con tante Nazionali pronte ad essere grandi protagoniste. Tutto come da pronostico per Italia e Spagna che, pur con fatica, vincono rispettivamente in Armenia e Romania. La super sfida del venerdì è dell’Olanda che vince in ...

