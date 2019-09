El Paìs | nel calcio femminile spagnolo scoppia la guerra sui diritti tv

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) La FederSpagnola ha iniziato a commercializzare idella lega died è iniziata ladeitv. Lo racconta El. Ieri la squadradi Madrid ha impedito l’ingresso alle telecamere Mediapro per trasmettere la partita contro il Betis sul canale GOL. Itv sono stati assegnati a Mediapro per tre anni per 9 milioni di euro. Dei 16 club che compongono l’Associazione dei club femminili di(ACFF) 13 hanno votato a favore della vendita, compreso il Madrid, ma Barcellona, Athletic e Heel, oltre al Siviglia, no. La società di produzione catalana ha rilasciato una dichiarazione in cui ha annunciato che prenderà misure legali e ha attaccato “l’atteggiamento opportunistico della FEF e del suo presidente Luis Rubiales, che, senza avere contribuito in modo particolare allo sviluppo del, ora ...

