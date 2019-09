Ekaterina Vaganova è incinta | a Ballando con le stelle fino al 2017 | adesso vive in

Fonte : gossip.fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019), maestra di danza acon leal, aspetta un figlio dal marito Artem Yachmennikov. La ballerina e coreografa, che si è trasferita in Florida dove ha aperto una scuola di danza, ha condiviso la notizia della gravidanza via Instagram: “Insieme verso il sogno, presto saremo in tre”.

zazoomnews : Ballando con le Stelle Ekaterina Vaganova incinta: l’ex maestra parla dopo l’uragano - #Ballando #Stelle… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Ekaterina Vaganova incinta: l’ex maestra parla dopo l’uragano - #Ballando #Stelle… - carmenFashionCr : Ballando con le Stelle, Ekaterina Vaganova incinta: l’ex maestra parla dopo l’uragano -