“È solo stitica” | per 11 volte mandata a casa dai medici | bimba di 3 anni muore di cancro

Fonte : fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il terribile riconto del madre della piccola Aoife, una bambina britca morta soli 3a causa di un tumore alle cellule germinali dello stomaco diagnosticato tropo tardi daia cui la famiglia si era rivolta piùdopo i malesseri della piccola.

LisaOrtelli : Raga la mia scuola ha fatto uscire l’orario provvisorio. Dopo che ho visto i prof che avrò quest’anno vi dico solo… - lousrogue : Io: non faccio la cacca per un giorno solo Also io: oddio sto ridiventando stitica se non agiamo subito non cagherò per un’altra settimana -