E' fatta | l' Italia piazza il colpo Ue A Gentiloni gli Affari economici

Vittorio Cecchi Gori : “ Non so se in Italia esista qualcuno che sia stato più truffato di me - aspetto che sia fatta giustizia con fiducia” : Vittorio Cecchi Gori è stato uno dei produttori più importanti del cinema Italiano, può lustrarsi di un Oscar per “La vita è bella” di Roberto Benigni nel 1999 e anche di una nomination per “Il postino” di Michael Radford e Massimo Troisi nel 1996. Inoltre Cecchi Gori è stato anche il presidente della Fiorentina dal 1993 al 2002. Invidiatissimo per aver sposato la bellissima Rita Rusic, dalla quale si separerà nel 2000. Insomma un uomo potente e ...

L’uomo del giorno - Thiago Motta : la lentezza fatta persona - il numero 10 che l’Italia non voleva : Nato il 28 agosto 1982, Thiago Motta compie oggi 37 anni. Un modo di giocare lento e compassato, odiato dal pubblico che ammira il calcio veloce e dinamico. Eppure il brasiliano, naturalizzato italiano, ha calcato grandi palcoscenici: Barcellona, Atletico Madrid, Genoa, Inter e Psg. on la maglia nerazzurra vince uno scudetto, la Champions League 2010, un Mondiale per Club, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Thiago Motta è sempre ...

Migranti - Conte : “Italia insoddisfatta - Francia e Germania siano solidali e responsabili” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si dice insoddisfatto dei risultati ottenuti dall'Italia nel dibattito europeo sul tema dei Migranti. In particolare chiede a Berlino e Parigi di accettare la linea italiana, puntando a una maggiore consapevolezza di Germania e Francia: "Non vi può essere responsabilità senza solidarietà".Continua a leggere

Migranti : Conte - ‘serve Ue solidale - Italia ancora insoddisfatta’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Un aggiornamento sul tema immigrazione. Sono mesi che cerchiamo di acquisire consenso in sede europea su un meccanismo degli sbarchi basato su un approccio unitario e solidale degli Stati Membri dell’Ue. I progressi sin qui compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti. Proprio in questi giorni stiamo lavorando intensamente con i ministri Salvini e Moavero perché sul tema degli ...

