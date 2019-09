Douglas Costa Juventus | accordo con lo United? Lo sfogo del brasiliano

Juventus - sette gare in 23 giorni : Sarri ripartirà dal turnover e dalla certezza Douglas Costa : Questo è un lunedì di riposo per la Juventus che però da domani, martedì 10 settembre, riprenderà a lavorare in vista di un periodo molto intenso di partite. Infatti, i bianconeri giocheranno ben sette sfide in 23 giorni e dunque Maurizio Sarri dovrà attingere a piene mani dalla sua rosa per permettere a tutti di riposare. Da domani, la Juve inizierà a mettere nel mirino questo periodo così intenso e il tecnico toscano dovrà decidere se ...

Juventus : Sarri lavora senza i nazionali - ma ritrova Higuain e Douglas Costa : La Juventus, questo pomeriggio, ha svolto il terzo allenamento settimanale senza i nazionali. Oggi, Maurizio Sarri ha ritrovato Gonzalo Higuain e Douglas Costa che sono tornati al JTC dopo aver goduto di due ulteriori giorni di vacanza. Il gruppo bianconero resta ancora molto ridotto vista l'assenza dei nazionali che sono attesi a Torino nel corso della prossima settimana. Solo da lunedì 9 settembre la Juve inizierà a mettere davvero nel mirino ...

Pagelle Juventus Napoli - De Ligt il peggiore : super Douglas Costa : Pagelle Juventus Napoli – La Juventus passa sul Napoli grazie ad un autogoal a tempo scaduto di Koulibaly. Partita dai due volti per i bianconeri, che dominano nel primo tempo ma subiscono la rimonta dei partenopei nella ripresa. Pagelle Juventus Napoli, i voti SZCZESNY 6 DE SCIGLIO 6 BONUCCI 5 DE Ligt 4 ALEX SANDRO […] More

Juventus - squadra a riposo : le condizioni di Douglas Costa non preoccuperebbero : Dopo la vittoria contro il Parma, la Juventus ha concesso un po' di riposo ai suoi giocatori. I bianconeri, infatti, godranno di una domenica di relax. La Juve rientrerà alla Continassa lunedì per iniziare a preparare la partita contro il Napoli. Domani, la squadra sarà al JTC nel pomeriggio e lo staff tecnico juventino comincerà a impartire i primi dettami in vista del match di sabato all'Allianz Stadium. Maurizio Sarri, anche questa settimana, ...

Le notizie del giorno – Infortunio Douglas Costa - accordo Sky-Dazn - la gaffe di Pupo : Infortunio Douglas Costa – Si è giocata la prima giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus, i bianconeri hanno vinto grazie alla rete realizzata da Chiellini. Tegola però per gli ospiti, Infortunio per l’attaccante Douglas Costa (GLI AGGIORNAMENTI) accordo Sky-Dazn – Riparte la Serie A, e come l’anno scorso le partite saranno divise tra Sky e DAZN. La tv satellitare avrà 266 incontri in esclusiva, ...

Parma Juventus - infortunio per Douglas Costa. Questo l’accaduto : infortunio Douglas COSTA – Finisce in anticipo il match tra Parma e Juventus per l’attaccante esterno brasiliano Douglas Costa. L’esterno è costretto a lasciare in campo in anticipo, al suo posto Juan Cuadrado. Di sicuro il tecnico Maurizio Sarri, vista l’abbondanza in attacco, non sarà preoccupato più di tanto, il reparto avanzato della Juventus è […] More

Infortunio Douglas Costa - tegola Juventus : entra Cuadrado : Infortunio Douglas Costa – Si sta giocando la prima giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus, i bianconeri chiamati ad iniziare con un successo dopo le tante novità in estate sia in panchina che con l’arrivo di diversi calciatori. A 20 minuti dal termine i bianconeri sono in vantaggio grazie alla rete realizzata da Chiellini, la Juventus in controllo ed il AP Parma poco pericoloso. tegola però per ...

Douglas Costa : “Abbiamo fiducia nel progetto indipendentemente da Sarri in panchina” : A mezz’ora dal fischio di inizio del match contro il Parma, Douglas Costa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Gli è stato chiesto se pensa sia penalizzante iniziare il campionato senza l’allenatore in panchina e questa è stata la sua risposta: “Sarri ci ha preparato molto bene. E anche il suo staff. Abbiamo grande fiducia nel nostro progetto, indipendentemente dal fatto che ci sia lui in panchina. ...

Probabili formazioni 1^ giornata : CR7 con Douglas Costa e Higuain - fuori Dybala : Probabili formazioni 1 giornata- E’ tornata la Serie A. Calcio d’inizio sabato alle ore 18:00. Parma-Juventus aprirà la nuova stagione, la quale si annuncia elettrica ed entusiasmante. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà […] L'articolo Probabili formazioni 1^ giornata: CR7 con Douglas Costa e Higuain, ...

Probabile formazione tipo Juventus : rebus Dybala - in ascesa le quotazioni di Douglas Costa : C'è ancora qualche punto interrogativo da sciogliere nella Probabile formazione tipo della Juventus in vista della prossima stagione che per i bianconeri inizierà il prossimo 24 agosto. La Juve infatti esordirà in Serie A sul campo del Parma e vorrà farlo vincendo, pronta a ribadire la sua superiorità. Il calciomercato è però ancora aperto e potrebbero esserci ancora dei volti nuovi in arrivo nell'undici base del tecnico Maurizio Sarri. La ...

Juventus - può essere la stagione di Douglas Costa : “Sarri e Allegri - vi svelo le differenze” : Può essere la stagione della svolta per l’attaccante Douglas Costa, il calciatore della Juventus si candida ad essere grande protagonista con la maglia bianconera, interessanti indicazioni del brasiliano in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore – racconta – perché lo scorso anno non ci sono riuscito a causa dei troppi infortuni. Sono sicuro che per me ...