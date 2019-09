Donadoni | “Bello questo clima attorno alla Nazionale Un mio ritorno in Italia? Non lo

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Unin? Non lo escludo assolutamente. Ho fatto una scelta e sono stato piacevolmente sorpreso di quanto ho trovato in Cina. Il movimento calcistico sta cercando di crescere, chi riesce ad avere in squadra un buon materiale umano e tecnico cinese fa la differenza”. Roberto, nuovo tecnico dello Shenzen, parla così della crescita della Super League cinese ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “Per quanto riguarda gli attaccanti si va a cercare all’estero però se si lavora bene sul resto della squadra si può fare veramente bene. Non è un percorso di crescita semplice e veloce ma ci sono tutte le potenzialità -prosegue l’allenatore lombardo-. Si tende anche qui a naturalizzare qualche straniero per lae secondo me potrà dare qualche risultato in termine di competitività ma non è la strada ...

