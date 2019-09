Dietro le quinte de La Casa di Carta 3 | Netflix mostra gli errori e le risate sul set

F1 Experiences - Dietro le quinte del Circus : Da una Formula Uno per pochi a un Circus sempre più aperto a tutti: sul web ma anche in pista, grazie alla nascita di F1 Experiences. "Siamo nati nel 2017, dopo che una proposta simile era stata rifiutata dalla precedente proprietà. Liberty Media ha voluto cambiare tutto per vivere i GP anche Dietro le quinte", commenta a Monza il direttore delle operazioni di F1 Experiences James O'Brien, con unesperienza di 14 anni nella massima ...

Dietro LE QUINTE/ La mano di Berlusconi a Salvini per difenderlo dalla Lega : Berlusconi ha teso una mano a Salvini, per offrirgli una sponda e farlo uscire dall'angolo in cui il leader leghista si è cacciato

Dietro LE QUINTE/ I nove dossier che smontano il patto M5s-Pd : Secondo i sondaggi Conte è in testa all'indice di popolarità, al tempo stesso il 52% è contro il governo. Molti i dossier delicati

Anche lui vorrebbe pieni poteri. Il “Dietro le quinte” che spaventa i Palazzi romani : Dialogo con l’Unione europea per rivedere il patto di stabilità, nell’ottica di un rapporto critico ma costruttivo con le istituzioni Ue: l’obiettivo, costruire un’Europa più giusta e più equa. Questi alcuni dei punti chiave del discorso che il premier Giuseppe Contepronuncerà alla Camera lunedì, in occasione del voto di fiducia. Il presidente del Consiglio ieri ha incontrato i neo-ministri dell’Interno e dell’Economia, Luciana Lamorgese e ...

Dietro LE QUINTE/ Salvini - di Aventino e Regioni perse si muore : Salvini ha perso la partita perché si è isolato. Ma da soli non si può vincere: servono alleanze. In Italia e fuori. Berlusconi docet

Mars 2020 - Dietro le quinte del prossimo rover marziano : Se non hai mai visto un rover prendere forma, questa è un’ottima occasione. La Nasa ha infatti reso disponibile proprio in questi giorni il filmato che racchiude tutta l’ultima fase dei lavori sul robot su ruote che, tra pochi mesi, salperà in direzione Marte nel corso del programma Mars 2020. La location è la stanza sterile del Jet Propulsion Laboratory, la divisione dell’Agenzia spaziale che ha progettato anche Curiosity e ...

Trine 4 : The Nightmare Prince si mostra in un interessante video Dietro le quinte : Modus Games ha oggi pubblicato un nuovo video "dietro le quinte" per Trine 4: The Nightmare Prince, il ritorno di una delle più amate serie d'avventura co-op. Il terzo video della serie Indie Access di Modus mostra la paurosa schiera di nemici e i difficili rompicapo che affronteremo al lancio, confermato per l'8 ottobre 2019.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Modus Games seguito dal trailer di presentazione del gioco:Leggi altro...

Trine 4 : Il Dietro le quinte in un Gameplay Trailer : L’editore Modus Games ha oggi pubblicato un nuovo video “dietro le quinte” per Trine 4: The Nightmare Prince, il ritorno di una delle più amate serie d’avventura co-op. Il terzo video della serie Indie Access di Modus mostra la paurosa serie di nemici e di difficili rompicapo in vista del lancio su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC l’8 ottobre 2019. Il nuovo video mostra una panoramica da ...

Monica Bellucci e Vincent Cassel insieme a Venezia. Sorrisi di facciata e gelo Dietro le quinte : Vicini, ma solo se a dettarlo sono gli appuntamenti ufficiali. Gli ex coniugi Monica Bellucci e Vincent Cassel sono separati nella vita, ma rimangono uniti dal set. Tornati al Lido per presentare la riedizione del film “Irrèversible” alla Mostra del Cinema, gli attori hanno partecipato insieme alla conferenza stampa di rito, ma per loro nessuno scatto che li ritrae abbracciati o incontri congiunti con gli ammiratori.Fra i due ...

Francesco Totti Dietro le quinte : Me so' scordato : A breve vedremo Totti impegnato nella sitcom "Casa Totti", nel frattempo l'ex capitano della Roma si esercita facendo delle pubblicità. L'ex capitano giallorosso, Francesco Totti, si metta alla prova davanti la cinepresa nell'attesa della nuova sitcom insieme alla moglie Ilary Blasi. L'ex calciatore, ultimamente, è protagonista di una nuova pubblicità per il detersivo Dash che vede Totti impegnato in una casa a fare il bucato di ...

Francesco Totti inizia la carriera d’attore - ma Dietro le quinte succede qualcosa : «Me so’ scordato…» : Francesco Totti inizia la carriera d’attore, ma dietro le quinte succede qualcosa: «Me so’ scordato…». Terminate le vacanze, l’ex capitano ed ex dirigente della Roma inizia la sua nuova carriera d’attore. In attesa di vederlo in Casa Totti, (una sorta di Casa Vianello in salsa romana), Totti si “allena” davanti la macchina da presa di uno spot, diretto dal regista Paolo Genovese. L’ex capitano è ...

Dietro LE QUINTE/ Lo scontro Conte-Di Maio regala senatori alla Lega : La crisi sta approfondendo le spaccature nei partiti: tra Conte e Di Maio, tra Renzi e Zingaretti, tra Berlusconi e Salvini

Wanda Nara e Giorgia Venturini : tensione Dietro le quinte di Tiki Taka : Wanda Nara e Giorgia Venturini a Tiki Taka: è già rivalità? Ad una settimana dall’inizio della nuova stagione televisiva, cominciano già a circolare i primi gossip sulle due prime donne del programma calcistico Tiki Taka: Wanda Nara e Giorgia Venturini. Stando a quello che racconta Diva e Donna, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi […] L'articolo Wanda Nara e Giorgia Venturini: tensione dietro le quinte di Tiki Taka proviene da ...

