Dieta Optavia | perdi peso mangiando sei volte al giorno

Fonte : dilei

(Di lunedì 9 settembre 2019) Laè uno schema alimentare che permette di perdereconsumando sei pasti al. Annoverata da News & World Report tra le migliori diete veloci del 2019, ha conquistato fama a livello internazionale anche grazie al Boss delle Torte Buddy Valastro che, grazie a questo regime, è riuscito a perdere 20 kg in pochi mesi. Il programma, promosso anche attraverso un sito ufficiale sul quale è possibile acquistare snack e pasti sostitutivi brandizzati®, prevede tre alternative a seconda degli obiettivi che la singola persona intende raggiungere. La prima è il programma 5 & 1, ossia il più rigido (non è adatto alle donne in gravidanza e alle mamme che stanno allattando al seno). In questo caso, bisogna considerare un apporto energetico compreso tra le 800 e le 1000 calorie quotidiane. La persona che segue questo percorso delladeve consumare 5 ...