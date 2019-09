Diana è morta Il suo piccolo cuore ha smesso di battere | aveva solo 6 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) Non ce l’ha fatta la piccola. Si spegne così la speranza di milioni di persone che attendevano con ansia un lieto fine per la dolce ragazzina.e attendeva con urgenza un trapianto di midollo osseo: la piccola ènella serata di domenica per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La piccola, affetta da una grave malattia ematologica, un’aplasia midollare, era in cura all’ospedale Bambin Gesù di Roma in attesa di trovare nel più breve tempo possibile un donatore compatibile che potesse darle speranza. Una speranza che non è mai crollata e che, dopo gli appelli circolati sui social network, si era rinforzata vista la grande risposta che tuttino dato presentandosi al grande appuntamento del 6 luglio a Napoli, città di origine della famiglia. Il padre, Michele Bisceglia, checontinuato ad appellarsi a tutti online, ha voluto ricordare la ...

cronachecampane : Addio #Diana, è morta la piccola la piccola in cerca di un donatore - alelagattarossa : Morta la piccola Diana, la bimba di 6 anni che attendeva un trapianto di midollo - bassairpinia : La piccolo Diana non ce l'ha fatta, è morta oggi in ospedale. Anche il Mandamento baianese si era mobilitato e sper… -