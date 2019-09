Dario Franceschini punta in alto | dopo il ministero dei Beni Culturali vuole Lorenzo

Dario Franceschini ricomincia dall'antifascismo visitando il museo della Resistenza : “Basta odio, basta trasformare la paura in odio come è stato fatto nel periodo in cui Salvini è stato ministro dell’Interno. Questo governo parte da qui”. Per la sua prima uscita pubblica il ministro della cultura e capo delegazione dei ministri Pd sceglie di tornare al museo della Resistenza di via Tasso, come fece nel 2014, e lo spiega così ai cronisti, nelle stanze in cui tanti furono torturati. ...

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro beni culturali del governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Dario Franceschini vada oltre Dario Franceschini : Un consiglio, nel giorno del suo giuramento al Quirinale, al neo ministro della Cultura, l’ex ministro della Cultura Dario Franceschini: vada oltre Dario Franceschini.oltre Alberto Bonisoli è troppo facile. Meno facile sarà per il neo, post e pre ministro Dario Franceschini emendare gli errori e le sottovalutazioni che hanno lasciato un’ombra sul suo precedente incarico al Mibac.Investa, senza esterofilia, sulla rete ...

Chi è Dario Franceschini - il ministro dei Beni Culturali e del Turismo nel Governo Conte : Dario Franceschini, ex ministro nel Governo Renzi e Gentiloni, torna al Mibact e riporta la delega al Turismo entro il perimetro dei Beni Culturali. Osannato (oppure fortemente contrastato) per la sua visione del patrimonio culturale, bisognerà vedere come si muoverà nel terreno minato dalla riorganizzazione del dicastero voluta dall'uscente Alberto Bonisoli e di una nuova maggioranza politica.Continua a leggere

Dario Franceschini strappa un ministero - gioia incontenibile al Colle : come si mostra al Giuramento : Il campionissimo delle poltrone, ovvero Dario Franceschini, colui il quale una nomina o uno scranno lo trova sempre - ma proprio sempre -, il trasformista in grado di cambiare corrente e pensiero appena fiuta il vento del 'cambiamento', non riesce a trattenere la gioia. Già, anche in questo caso ha

Riecco Dario Franceschini - il dirigente dem di nuovo ministro dei Beni culturali : Era stato uno dei primi ad aprire ai 5 Stelle attirandosi le critiche dei renziani: il dipanarsi degli eventi gli ha dato...

Dario Franceschini : "Sui posti di governo ha ragione Beppe Grillo - eliminiamo i vicepremier" : “Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di ‘posti’. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier”. Lo scrive su Twitter Dario Franceschini del Pd, ritwittato da Andrea Orlando, Gentiloni e Marcucci.Per una volta #BeppeGrillo è stato convincente. Una ...

Maria Elena Boschi : "Pd mai con i Cinque Stelle. A Dario Franceschini piace farsi dire di no" : "Sarebbe una follia" un accordo tra il Pd e il Movimento Cinque stelle, attacca Maria Elena Boschi: "Solo Dario Franceschini è rimasto fermo al 2013, gli piace sentirsi dire di no". L'ex sottosegretaria dem, in una intervista a La Repubblica fa a pezzi il collega dopo la svolta grillina: "Non ci son

Dario Franceschini apre a Luigi Di Maio : "Il M5s non è la Lega - insieme possiamo difendere certi valori" : Il Movimento 5 stelle è diverso dalla Lega e "insieme possiamo difendere certi valori". Dario Franceschini, in una intervista a il Corriere della Sera, apre ai grillini e sottolinea che il più grosso sbaglio del Pd è stato permettere che si formasse l'alleanza tra i pentastellati e il Carroccio: "È

Alleanza Pd-M5S. Per Dario Franceschini si può fare : "Insieme per difendere certi valori" : Dario Franceschini esce allo scoperto su quella che ritiene la strategia giusta e inevitabile per il Partito Democratico, aprendo al Movimento 5 stelle. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex segretario dem afferma che i 5 stelle “sono diversi dalla Lega. Insieme possiamo difendere certi valori”.Franceschini si schiera con Nicola Zingaretti sulla scelta di temporeggiare sulla mozione di sfiducia a Matteo Salvini, ...