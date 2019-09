Danny Drinkwater | il calciatore del Burnley aggredito fuori da un locale di Manchester

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Lo hanno pestato lasciandolo a terra con la faccia tumefatta e sanguinante e hanno anche provato a “rompergli una gamba”, provocandogli dei danni che potrebbero lasciarlo per un po’ lontano dai campi di gioco. Brutta aggressione quella subita da, centrocampista ex Chelsea e Leicester, ora in prestito alda undi, dove il 29enneinglese era andato a passare la serata. Secondo quanto riportano i media inglesi,è stato coinvolto in una discussione con un collega, Kgosi Ntlhe, difensore sudafricano dello Scunthorpe United, alla cui compagna il centrocampista delha rivolto “pesanti apprezzamenti”. Avvertita la sicurezza,è stato accompagnatodaled è lì che sei uomini lo hanno: calci e pugni, mentre alcuni di loro hanno saltato sulla caviglia del ...

