Dalla Ferrari di Leclerc alla nazionale di Mancini |  brilla l’Italia dello sport

Formula 1 – Dalla morte di Hubert ad un possibile futuro in rosso : ” sarò deluso dal non aver guidato una Ferrari? Dico che…” : Lewis Hamilton sincero e a cuore aperto a Monza: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp d’Italia Si accendono i motori domani sulla pista di Monza, per le prime prove libere del Gp d’Italia. Intanto oggi nel paddock del circuito brianzolo i piloti hanno incontrato i tifosi e la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano all’appuntamento italiano. photo4/Lapresse Reduce dal secondo ...

Formula 1 - Montezemolo allontana Hamilton Dalla Ferrari : “gli abbiamo venduto qualche macchina - ma…” : Nel corso dei festeggiamenti per i 90 anni della Ferrari in Piazza Duomo ha parlato anche Montezemolo, soffermandosi sul futuro di Hamilton Una giornata di festa per la Ferrari, vissuta al massimo da tutti i tifosi del Cavallino, presentatisi in diecimila in Piazza Duomo per rendere omaggio a chi ha reso grande nel tempo il team di Maranello. photo4/Lapresse Presenti tanti personaggi del passato, tra cui anche Luca Cordero di Montezemolo, ...

Formula 1 - Team Haas e Alfa Romeo Racing ‘sfruttate’ Dalla Ferrari : il Cavallino studia in vista di Monza : La Ferrari ha deciso di far montare in Belgio i ‘motori evo 3’ ai propri Team clienti Haas e Alfa Romeo Racing, per valutarne l’evoluzione in vista del Gp di Monza La Ferrari ha deciso di rimandare al Gp di Monza l’utilizzo del motore evo 3, ma ne valuterà l’evoluzione e le prestazioni già in Belgio. In occasione di questo week-end a Spa, infatti, il Cavallino ha deciso di montare il proprio propulsore ...

Formula 1 - niente ferie per i motoristi della Mercedes : Toto Wolff ‘spaventato’ Dalla Ferrari in vista di Spa : Il team principal della Mercedes ha parlato del lavoro svolto dai suoi motoristi durante il mese di agosto, soffermandosi poi sull’appuntamento di Spa Le vacanze sono finite, il circus della Formula 1 è pronto a tornare in pista per il primo appuntamento della seconda parte di stagione. Nel prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, una gara iconica che regalerà certamente emozioni e ...

F1 - GP Belgio 2019 : tutte le vittorie ottenute Dalla Ferrari a Spa : Si concludono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e, come consuetudine, si torna in pista sulla pista più bella del mondo: Spa-Francorchamps. Tutto è pronto, quindi, per la 64esima edizione del Gran Premio del Belgio sul tracciato delle Ardenne che presenta tratti unici come l’Eau Rouge-Raidillon, Pouhon o Blanchimont. Dato che il titolo 2019 è già ampiamente nelle mani di Lewis Hamilton, vale la pena ripensare ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho sofferto con le gomme - risposte importanti Dalla Ferrari” : Sebastian Vettel ha dovuto fare i conti con una giornata estremamente complicata all’Hungaroring, il tedesco ha infatti timbrato soltanto il 15esimo tempo nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2019 ma non ha perso l’entusiasmo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate da Sky Sport: “Abbiamo sofferto un po’ con le gomme, non è stato facile con le gocce sulla pista e ci siamo tenuti un po’ di margine. Era ...

Philippe Plein viene querelato Dalla Ferrari e lui sbotta : 'Brucio tutte le mie auto' : Philippe Plein è un vero e proprio fiume in piena in queste ore contro il marchio Ferrari. Sul suo profilo ufficiale Instagram, lo stilista famoso in tutto il mondo, ha fatto sapere che il celebre marchio di automobili di lusso ha intrapreso una vera e propria azione legale contro di lui. Il motivo? Ferrari lo ha accusato di aver fatto un utilizzo improprio del loro marchio attraverso una serie di foto che ha postato sulla sua pagina ufficiale ...

VIDEO F1 - le novità tecniche ed aerodinamiche portate Dalla Ferrari nel GP d’Ungheria 2019 : Tante novità in casa Ferrari per quanto riguarda il GP di Ungheria, l’ultimo prima della sosta per il Mondiale di F1. La casa italiana va a caccia del risultato grosso con alcune modifiche sia tecniche che aerodinamiche portate in terra magiara. Andiamole a scoprire nel dettaglio. VIDEO F1: LE novità portate dalla Ferrari NEL GP D’UNGHERIA FOTOCATTAGNI

F1 - Mondiale 2019 : ancora un’occasione persa Dalla Ferrari - il digiuno di vittorie continua ad allungarsi… : Ok, la splendida rimonta di Sebastian Vettel dal 20esimo al secondo posto, Positiva la prima parte di gara di Charles Leclerc prima dell’incidente. Ma, tirando le somme, la Ferrari chiude armi e bagagli a Hockenheim allungando nuovamente il digiuno in fatto di vittorie, aggiungendo anche il doppio (e quantomai preoccupante) ko tecnico di sabato nel corso delle qualifiche. Andiamo con ordine. Sono ormai trascorsi 282 giorni ...

Formula 1 - Marko allontana Vettel Dalla Ferrari : “se vuole uscire dalla crisi - ecco cosa deve fare” : Il super consulente della Red Bull ha parlato della situazione di Vettel, dandogli un sorprendente consiglio in vista della prossima stagione La stagione di Sebastian Vettel rischia di essere una delle peggiori della sua carriera, considerando i 100 punti di ritardo incassati da Hamilton dopo appena dieci gare. Photo4/LaPresse Incidenti, errori e fuori pista hanno condizionato finora l’annata del tedesco, che non riesce a tirarsi ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari ormai insidiata Dalla Red Bull - serve una svolta nel finale di stagione : Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno ha ufficializzato tre grandi aspetti di questo Mondiale. In primo luogo ha ribadito che Lewis Hamilton ha ormai chiuso i conti a livello di titolo iridato e che d’ora in avanti si concentrerà sui record, puntando con sempre maggiore decisione al record di vittorie (91) di Michael Schumacher. La Mercedes fa un altro campionato rispetto al resto del gruppo, e l’inglese giustamente ne ...