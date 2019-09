Da New York al Texas | nuove inchieste Usa su Facebook e Google

Us Open - Nadal nuovo re di New York tra record e lacrime : Un extraterrestre in lacrime a New York. Si chiama Rafael Nadal. In una magica notte di sport, dopo quasi cinque ore di memorabile battaglia (4 ore 51 minuti), dopo la terza finale piu' lunga degli Us Open (dopo Wilander-Lendl del 1988 e Murray-Djokovic del 2012), dopo essere stato sbatacchiato di qua e di la', di su e di giu', sulle montagne russe dell'incertezza transitando contro il fenomenale 23enne russo Daniil Medvedev (piu' giovane di ...

Meghan Markle ha fatto una dolce sorpresa al suo makeup artist durante il viaggio a New York : La Duchessa era nella Grande Mela per gli US Open The post Meghan Markle ha fatto una dolce sorpresa al suo makeup artist durante il viaggio a New York appeared first on News Mtv Italia.

I look dei vip in front row alla New York Fashion Week : Emily Blunt da Tory BurchMaya Hawke da Tory BurchNicole Scherzinger da Tory BurchAlexandra Daddario da Tory BurchMelissa Satta da Tory BurchLeomie Anderson da Tory BurchCharlotte Lawrence da Tory BurchBrittany Xavier da Tory BurchLily Aldridge da Brandon MaxwellKendall Jenner da LongchampKate Moss e Lila Moss da LongchampKate Moss e Julianne Moore da LongchampLeomie Anderson da LongchampVictoria Swarovski da LongchampSami Miro da LongchampLeonie ...

US Open – Medvedev lascia New York con il sorriso : “partita indimenticabile. Nadal? Difficile anche solo vincergli un set” : Daniil Medvedev lascia gli US Open con il sorriso: il tennista russo contento di aver tenuto testa ad un fenomeno del calibro di Rafa Nadal Sotto due set contro Rafa Nadal, un 18° volte campione Slam che aveva già fiutato l’odore del sangue ed era pronto a chiudere la gara nel periodo di gioco successivo, Daniil Medvedev è andato vicino a qualcosa di straordinario. Il giovane tennista russo ha rimontato i due set di svantaggio, ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 5-6 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : equilibrio a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace Nadal, il quinto. 30-15 Bravissimo Medvedev a passare da un colpo difensivo al chiudere a rete. 15-0 Il servizio e diritto non basta: il terzo colpo, per chiudere il punto, è lo smash. 4-5 Game a zero: è cresciuto tantissimo il russo. 40-0 Ottima prima esterna. 15-0 Bravissimo Medvedev con ben due volée da sotto la rete con due mani. 4-4 Parità grazie allo smash e match ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 3-4 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : equilibrio a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Con qualche difficoltà, il russo resta avanti nel punteggio. 40-30 Nadal prova il lob sulla discesa a rete di Medvedev: lungo. 15-30 Nadal ritrova profondità ed attacca la rete. 0-15 Passante di rovescio del maiorchino quasi da terra! 3-3 Ancora equilibrio a Flushing Meadows. 40-15 Serve&volley e due game point. 30-15 Ancora uno scambio durissimo ricco di cambi di ritmo: alla fine è il ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 2-3 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : equilibrio a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Due palle break annullate e Medvedev ancora avanti. AD-40 Nadal continua a non trovare antidoti contro il russo. 40-40 Medvedev colpisce Nadal con il rovescio: palla fuori. 40-AD Rovescio lungo ed altro break point per Rafa. 40-40 Back di rovescio fastidioso per il 23enne. AD-40 CHE VIOLENZA MEDVEDEV! Smash violento e difesa vana. 40-40 Risposta da rivedere dell’iberico sulla discesa ...

Capelli e trucco : il meglio dalle fashion week di New York e Londra : Capelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week ...

Meghan Markle a New York - haters scatenati : «Ha snobbato la regina per portare male a Serena Williams» : Meghan Markle e il principe Harry disertano un invito ufficiale della regina Elisabetta e finiscono nel mirino degli haters. A farne le spese è soprattutto la discussa duchessa di Sussex, che aveva declinato l’invito della sovrana nel castello di Balmoral con una scusa ufficiale smentita poi dai fatti. Harry e Meghan Markle avevano già informato la regina Elisabetta di non poter essere presenti a Balmoral, in Scozia, per via di Archie: ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini - non sarà un’avventura e un’estate a New York : “Non sarà un’avventura, non può essere soltanto una primavera…“, così cantava Lucio Battisti. Ebbene sì, l’effetto meteora in Matteo Berrettini non ci sarà perché a New York (Stati Uniti), in queste due settimane sul cemento di Flushing Meadows, il 23enne romano ha messo in mostra tennis, coraggio e mentalità, raggiungendo le semifinali dello US Open e affrontando a viso aperto Rafael Nadal. Questi i punti di ...

Meghan Markle a New York - il tifo per Serena Williams e il presunto sgarbo alla Regina : Meghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenI tifosi di Serena Williams cominciano a pensare che la presenza della duchessa non sia proprio un portafortuna. Quando c’è Meghan ...

US Open 2019 : la prima di Bianca Andreescu - il titolo a New York è suo. Continua la maledizione per Serena Williams : Signore e signori, semplicemente Bianca Andreescu. A Flushing Meadows, quest’oggi, potrebbe esserci stato il passaggio di consegne tra la 19enne canadese e la 23 volte vincitrice di Slam Serena Williams. Ebbene, ha vinto con merito la nordamericana classe 2000, aggiudicandosi il suo primo Major al suo primo US Open. Alla sua quarta presenza Slam, come Monica Seles nel 1990 al Roland Garros, conquista il titolo battendo Serena con il ...

US Open 2019 : la prima di Bianca Andreescu - il titolo a New York è suo. Continua la maledizione per Serena Williams : Signore e signori, semplicemente Bianca Andreescu. A Flushing Meadows, quest’oggi, potrebbe esserci stato il passaggio di consegne tra la 19enne canadese e la 23 volte vincitrice Serena Williams. Ebbene, ha vinto con merito la nordamericana classe 2000, aggiudicandosi il suo 1° Slam al suo primo Major negli States. Alla sua quarta presenza Slam, come Monica Seles nel 1990 al Roland Garros, conquista il titolo battendo Serena con il ...

Morto Giacomo Bulleri - simbolo della ristorazione italiana che conquistò il New York Times : È Morto ieri, 6 settembre, a Milano, Giacomo Bulleril Il 94enne è stato un uomo simbolo della grande ristorazione italiana. Nel 1958 aveva aperto a Milano il suo primo ristorante, Trattoria Da Giacomo in via Donizetti.Dal suo ristorante sono passate celebrità come la Callas, Kissinger, Versace, Mondadori, Montanelli, Letizia e Gianmarco Moratti. Nel 2017 il New York Times lo aveva definito “The man who cooked for ...