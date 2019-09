Crosetti | l’Italia è un cantiere elettrico | una squadra adolescente molto interessante

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) “è un, una” Scrive così Maurizio, su Repubblica, dell’Italia di Mancini. Che ha vinto con un rigore, ma ha vinto comunque, e che ha una forza di gruppo che è merito del ct azzurro. “I ragazzi gli rispondono sempre, c’è una lista di titolari aggiuntilunga, si vede che la partecipazione è profonda. Le squadre hanno futuro quando si chiudono come la mano che stringe la noce: Roberto Mancini ha ottenuto questo, dopo il precipizio di quel Mondiale perduto. Non era facile e neanche scontato” Mancini ieri ha cambiato mezzae l’assenza di Verratti non ha condizionato l’idea di gioco. Con Mancini sembra tornato lo spirito di quell’Europeo quasi miracoloso che vide alla testa dell’Italia Conte. All’epoca fu l’attuale tecnico nerazzurro la ...

