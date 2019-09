Costretti a rinunciare al soggiorno in hotel? Ecco come non rimetterci

Fonte : wired

(Di lunedì 9 settembre 2019) Foto: Pixabay Brutta cosa quando si èa un viaggio. E non solo per l’esperienza in sé, ma perché a volte ci si rimettono anche dei soldi. Le migliori tariffe deglisono infatti quelle che non prevedono cancellazione: paghiamo meno, è vero, ma va messo in conto un piccolo rischio. Per fortuna da qualche anno la rete aiuta chi è costretto a disfarsi di ungià prenotato, permettendogli di rivenderlo. Un meccanismo che in realtà favorisce anche a chi è alla ricerca del risparmio: le camere vengono rimesse sul mercato a un prezzo minore rispetto a quello attuale di vendita. Chi deve rinunciarvi perde qualcosa ma non tutta la somma spesa e qualcun altro ottiene il suo sconto. Rivendere i soggiorni già acquistati è il core business di 2 siti: Roomer e CancelOn.funziona Roomer? Il sito, di una startup nata a Tel Aviv nel 2011, mostra gliin ...

DambroAle : @ale_santarelli Magari sarebbero disposto a fare altrettanto anche quelli che invece sono costretti a rinunciare ag… - macro_cultura : Molti di noi sono intolleranti al glutine, contenuto in diversi cereali fra cui il frumento, e per questo sono cost… - macro_cultura : Molti di noi sono intolleranti al glutine, contenuto in diversi cereali fra cui il frumento, e per questo sono cost… -