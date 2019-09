Conte contro la Lega | “Costituzione esiste ancora | chiedere voto ogni anno è

Governo - i sovranisti in piazza contro il Conte 2 tra Inno di Mameli e nostalgie fasciste : Inno d’Italia e slogan pro elezioni intonati da centinaia di persone che hanno risposto alla chiamata di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia nel giorno della fiducia alla Camera contro il Governo Conte 2. Davanti a Montecitorio ma anche nelle vie adiacenti al Parlamento e a Palazzo Chigi manifestanti da tutta Italia hanno riempito le strade per dire no al Governo giallorosso e chiedere elezioni subito. Sul Palco oltre a Giorgia Meloni ...

Giorgia Meloni in piazza contro il Conte-bis : attacco a Sergio Mattarella e ai "ladri di democrazia" : Fischi e cori, "buffone-buffone", rivolti al premier Giuseppe Conte in piazza a Montecitorio, in occasione del sit-in organizzato da Fratelli d'Italia contro il governo dell'inciucio. In piazza, l'Italia che si ribella all'accordicchio di palazzo. "La rivolta dei giusti", per dirla col titolo di ape

La piazza di Salvini e Meloni contro il Conte bis : Il nuovo governo rompe i ponti con il vecchio Madrid, 9 set - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo italiano, formato dalla coalizione fra il Movimento 5 stelle antisistema e il progressista Partito democratico, si è prefissato l'obiettivo di riavvicinarsi all'Unione europea e rompere con la linea tracc

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..." : Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia,

Governo Conte 2 - Paragone : 'Operazione contro cittadini - tra senatori M5S malumore cresce' : Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, come è noto, hanno trovato un accordo politico per formare una nuova maggioranza e sostenere il Governo appena nominato e presieduto da Giuseppe Conte. Il voto della piattaforma Rosseau ha levato d'impaccio i dirigenti pentastellati rispetto alla direzione politica da intraprendere nello sviluppare un'intesa con i dem. C'è chi, tuttavia, come Gianluigi Paragone, senatore grillino, ha già annunciato ...

Gianluigi Paragone - manovre contro la fiducia al Conte-bis : "La strada è lunga" : La fiducia al governo Conte non è così scontata. C'è chi briga, anche nel M5s, per non farla passare. In primissima linea Gianluigi Paragone, il grillino che aveva promesso di lasciare il M5s in caso di alleanza con il Pd senza poi dar seguito a quanto detto. Paragone, ora, prova a sabotare l'inciuc

Conte bis - subito scontro sulle concessioni : M5S contro De Micheli : All’indomani del giuramento in Quirinale, rischia di saltare il compromesso che prevede la «revisione» dei contratti in essere. La ministra Pd esclude la revoca ad Autostrade per l’Italia e rilancia il progetto della Gronda. Dura reazione dei pentastellati

Haters contro Bellanova - solidarietà da ConteLei risponde - si cambia e rilancia sui social : Il neo ministro dell'Agricoltura ha un diploma di terza media e al giuramento si è presentata con un look che ha scatenato la parte peggiore dei social network. Lei incassa l'appoggio di Conte, spiega che "eleganza è rispettare lo stato d'animo" e poi cambia look.

“Tutta colpa di Salvini. Ora sarà Contento”. Anche Alessandra Mussolini contro il leader leghista : “Per forza, sono comunisti!”. È quanto afferma all’Adnkronos Alessandra Mussolini per niente stupita dalle parole del ministro Dario Franceschini, che per il suo primo giorno da titolare del Mibact ha scelto la sede simbolica del Museo Storico della Liberazione di via Tasso a Roma affermando di voler cominciare dalla “memoria dell’antifascismo”. “Salvini sarà contento”, sottolinea ironica Alessandra Mussolini che non trova “altri responsabili” ...

Conte 2 - Feltri attacca governo e Di Maio. E su Salvini : “Vittima dell’ora del coglione”. Scontro con Romeo (Lega) : “Dice cazzate” : “Questo governo è raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il ...

Governo Conte bis : l’addio di Bonisoli alla cultura - il ministro della “controriforma” : Dalla riorganizzazione delle "domeniche gratis" nei musei a quella del Mibac, passando per le nomine ai vertici dei nuovi grandi musei: un bilancio della stagione di Alberto Bonisoli come titolare al Ministero per i Beni e le Attività culturali nel Governo uscente M5S-Lega che non sarà riconfermato.Continua a leggere