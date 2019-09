Conte alla Camera : «Basta proclami - saremo miti. Stop all'Iva e giù il cuneo fiscale. Prima misura per asili nido» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà senza limiti di tempo. È poi...

Fiducia al governo Conte - alla Camera il primo test per l’alleanza M5S-Pd : «Basta proclami - ora saremo miti» : primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza. E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi avvio di un green new deal. Basta trivellazioni. Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi »

Conte alla Camera - Fdi e Lega in piazza a Montecitorio : “No al governo della poltrona” : In Aula il nuovo governo chiede la fiducia, in piazza l’opposizione sovranista tra cori contro l’alleanza M5s-Pd e saluti romani. “Elezioni subito!”, “Bibbiano, noi non dimentichiamo!”, “Voce al popolo sovrano, ridateci l’Italia!”, scandiscono i presenti in piazza a Montecitorio alla manifestazione di Fratelli d’Italia per protestare contro il governo. Mentre la Camera si appresta a votare la ...

Il Premier Conte alla Camera : “Obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un Green New Deal” : “Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l’irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge. E’ anche per evitare questi rischi che ci adopereremo affinché la protezione dell’ambiente e delle biodiversità, e auspico anche dello sviluppo ...

Conte alla Camera : «Basta proclami - saremo miti. Scuola - università e famiglia al centro. Prima misura per asili nido» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà senza limiti di tempo. È poi...

Conte alla Camera : «Basta proclami - saremo miti. Scuola - università e famiglia al centro. Prima misura per asili nido» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà senza limiti di tempo. È poi...

Conte alla Camera : «Basta proclami - con ministri useremo linguaggio mite Inizia stagione di riforme» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà senza limiti di tempo. È poi...

Conte alla Camera : «Basta proclami - con ministri useremo linguaggio mite Inizia stagione di riforme» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà senza limiti di tempo. È poi...

Il discorso di Conte alla Camera per la fiducia al governo. La diretta : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta tenendo alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. Dovrebbero essere questi i capisaldi del ...

Fiducia al governo Conte - alla Camera il primo test per l’alleanza M5S-Pd : «Basta proclami inutili - ora linguaggio mite» : Il premier in Aula: il discorso di avvio del nuovo esecutivo. primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza

Conte II - il giorno della fiducia Il discorso del premier e il dibattito alla Camera Live : Giuseppe Conte presenta il programma di governo alla base dell’intesa tra M5S e Pd. In studio Daniele Manca e Massimo Rebotti, da Roma Nino Luca

Conte alla Camera : «Basta proclami con ministri useremo linguaggio mite Inizia stagione di riforme» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà alle 11. È poi previsto per le...

Conte alla Camera : «Basta proclami con ministri useremo linguaggio mite Inizia stagione di riforme» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà alle 11. È poi previsto per le...

Conte bis - alla Camera il giorno della fiducia : Per il nuovo Governo e' arrivato il giorno della prima fiducia parlamentare. Alle 11 il premier Giuseppe Conte si presenta in Aula alla...